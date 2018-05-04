В Астане проходит акция «Грамотный пешеход».



Во время ее проведения юные инспектора движения совместно с сотрудниками ювенальной полиции и магистрантами Академии государственного управления запускают презентацию пилотного проекта по размещению цветных светоотражающих флажков на опасных пешеходных переходах города, сообщает пресс-служба акимата города.

«Для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних, сегодня на базе школы-гимназии №2 мы проводим акцию «Грамотный пешеход». При пересечении «зебры» участники акции во главе с инспектором ювенальной полиции возьмут специальный флажок из установленной корзины, перейдут дорогу и оставят флажок в корзине, установленной на противоположной стороне", – сообщила инспектор отдела ювенальной полиции местной полицейской службы Айымгуль Валиева.

По ее словам, если данное мероприятие даст положительные результаты, то планируется разместить такие корзины со светоотражающими флажками на других нерегулируемых пешеходных переходах, передает CA-News.

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