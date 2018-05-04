С 6 мая по 27 июня на площадках Душанбе пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок мэра столицы. Распоряжение об этом 3 мая подписал глава Душанбе Рустам Эмомали.

Кубок мэра столицы – традиционное соревнование, которое проводится ежегодно среди любительских команд министерств, ведомств и организаций.

Турнир приурочен ко Дню народного единства в Таджикистане. Финальный матч состоится 27 июня 2018 года.

«На проведение турнира будут выделены 50 тысяч сомони из резервного фонда города Душанбе», - сообщает пресс-служба исполнительной власти Душанбе.

В 2017 году Кубок мэра Душанбе проводился с 20 октября по 16 ноября. В соревнованиях принимали участие 48 команд. Победителем турнира стала команда Национального банка.

В этом году также ожидается участие большого количества команд. Сначала команды сыграют в подгруппах, затем следует серия плей-офф.

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