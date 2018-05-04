На севере Таджикистана осудили жителя Исфары, который участвовал в вооруженных конфликтах в Сирии.

В Согде прошел судебный процесс по делу 28-летнего жителя джамоата Навгилем города Исфары Абдувакоса Олимова, обвиняемого в участии в боевых действиях в рядах ИГ.

Об этом «АП» сообщил судья городского суда Исфары Комилджон Ганизода. Он пояснил, что осужденный, находясь Москве, через Интернет вступил в ряды ИГ.

«В ноябре 2014 года Олимов выехал в Турцию, там познакомился с активистами ИГ и с ними вместе выехал в Сирию. Обучения и подготовку боевиков ИГ он проходил в городе Ракка Сирии. После прохождения боевой подготовки по указу Эмира Абудуджана вместе с четырьмя членами ИГ в городе Рибат стали работать сторожами», - сообщил судья.

По его словам, в 2015 году со своими соратниками принимал участие в боевых действиях против населения и государственной силы Сирии в одном из курдских селений.

«Олимов ежемесячно за участие в вооруженных столкновениях получал из финансового управления ИГ зарплату в размере $100 США», - сообщил Ганизода.

Он отметил, что после того, как военные самолеты России уничтожили месторасположение членов ИГ в городе Ракка, осужденный намеревался вернуться обратно на родину.

«В ноябре 2016 года он и еще несколько боевиков намеревались бежать, однако их задержали сотрудники правоохранительных органов Сирии и посадили в тюрьму в городе Азаз. Там он находился 9 месяцев, после чего их передали Турции», - сказал судья.

По его словам, оттуда осуждённый связался с родными, которые обратились в ГКНБ Согдийской области с просьбой о помощи вернуть его на родину.

«15 ноября 2017 года сотрудники КГНБ Республики Таджикистан привезли его в Таджикистан», - сообщил ганизода.

Ганизода отметил, что суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренным статьей 401 прим 1 (незаконное вовлечение граждан для участия в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств) УК РТ и приговорил к 12,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, от 12 до 17 лет лишения свободы получили недавно члены одной семьи из джамоата Навгилем города Исфары, которые намеревались выехать в Сирию. На скамье подсудимых были семь человек - все члены одной семьи.

За 2017 год судами области было рассмотрено 165 уголовных дел террористического и экстремистского характера в отношении 257 жителей области, среди которых – одна женщина и трое несовершеннолетних.

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