Эмомали Рахмон озабочен тем, что террористы и экстремисты, прикрываясь именем Ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам.

«Я уверен в том, что сегодняшняя конференция будет содействовать всестороннему обсуждению вопросов, связанных с борьбой против этих угроз века, а также разработке и реализации совместных согласованных предложений и рекомендаций в этом направлении», - сказал президент страны Эмомали Рахмон сегодня на Международной конференции высокого уровня “Противостояние терроризму и насильственному экстремизму”.

«В наши дни миллионы людей в различных уголках планеты подвергаются угрозе и охвачены огнем войн и конфликтов, а проявления терроризма и экстремизма, представляя собой беспрецедентную глобальную опасность, вызывают трагические долгосрочные общественно-политические и моральные последствия. За последние годы более 100 стран мира стали объектами разрушительных действий террористов, в результате террористических атак погибли сотни тысяч мирных жителей, миллионы людей покинули свои жилища. Ущерб, нанесенный экономикам стран, составил сотни миллиардов долларов», - сказал президент.

Про его словам, только на территории Афганистана в прошлом году вследствие боевых действий и террористических актов пострадали свыше 10 тысяч мирных граждан, около 4 тысяч погибли.

«Из этого числа 32 процента погибших составили дети, а 53 процента раненных - женщины и дети. Не секрет, что в такой ситуации ни одна страна в мире в одиночестве не способна достичь успеха в противостоянии возрастающим угрозам безопасности, обеспечить мир и стабильность», - сказал Рахмон.

Он отметил, что глобальная стратегия ООН по борьбе с терроризмом, ее антитеррористические конвенции, резолюции Генассамблеи и Совбеза должны служить основой для совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«…Таджикистан в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и другими угрозами и вызовами современности, такими как незаконный оборот наркотиков и оружия, транснациональная организованная преступность и киберпреступления, является естественным союзником всех государств мира, международных и региональных организаций. В сегодняшних сложных и противоречивых условиях мы должны сотрудничать, а не конкурировать и стремиться к гегемонии», - отметил президент.

По его словам, за последние годы отношения между странами Центральной Азии в целом приобрели тенденцию нового развития и расширения.

«Это даёт возможность странам региона наладить эффективное взаимодействие и координацию в сфере безопасности на качественно новом уровне. Таджикистан приветствует такую тенденцию развития связей между странами Центральной Азии и выражает свою готовность к укреплению и расширению сотрудничества со всеми соседними странами в данном направлении», - отметил глава государства.

По словам Эмомали Рахмона, Таджикистан в начале 90-х годов прошлого столетия стал мишенью разрушительных действий террористов и экстремистов, поддерживаемых зарубежными покровителями.

«В то время международный терроризм и экстремизм превратили нашу страну в арену испытания своей смертоносной мощи и в объект противочеловеческих замыслов. Тогда мы столкнулись лицом к лицу со всеми теми трагическими событиями, которые сегодня имеют место в Ираке и Сирии, Йемене и Афганистане. Корыстные и закулисные цели и планы настоящих зачинщиков тех разрушительных действий и их покровителей, истоками которых являлись экстремистские идеи и терроризм, заключались в одном – путем насилия и убийств навязать народу чуждую ему культуру, средневековое мышление и создать в Таджикистане исламское государство. В результате погибли сотни тысяч людей, свыше одного миллиона мирных жителей страны потеряли кров и стали беженцами», - сказал он.

Несмотря на это, по его словам, Таджикистан с опорой на свою древнюю культуру и цивилизацию, смог наладить широкий диалог и обеспечить мир, стабильность и национальное единство.

«Опираясь на наш миротворческий опыт, мы, наряду с беспощадной борьбой против терроризма и экстремизма, решительно выступаем за мирные способы и методы решения противоречий и конфликтов современной эпохи в рамках признанных международным сообществом норм», - подчеркнул глава государства.

По его словам, история и горький опыт многих стран мира, в том числе Таджикистана, свидетельствуют о том, что в борьбе с враждебными силами и глобальными угрозами победу можно одержать только через сотрудничество и совместные действия.

«К сожалению, по сей день нет единого подхода к понятиям терроризма и экстремизма со стороны мирового сообщества. На наш взгляд, эффективная борьба с терроризмом, экстремизмом, насильственным радикализмом никоим образом не совместима с политикой “двойных стандартов”. Наоборот, подобный подход способствует расширению географии указанных опасных угроз в непредсказуемых и более ужасающих формах и методах. Терроризм и экстремизм не признают ни границы, ни государства. Вызывает глубокую озабоченность и то, что террористы и экстремисты, прикрываясь именем Ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам. В этой связи я неоднократно отмечал и еще раз хочу заявить, что террорист и экстремист не имеют ни родины, ни нации, ни религии, ни веры», - сказал Рахмон.

По его словам, Таджикистан в силу своего географического расположения находится на переднем крае противодействия современным вызовам и угрозам.

«Обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии имеет неразрывную связь с ситуацией с безопасностью в Афганистане. Таджикистан не может оставаться равнодушной к нынешней ситуации в стране, в том числе в ее северных регионах. Мы еще в девяностые годы прошлого столетия с трибуны международных и региональных организаций, в том числе ООН, неоднократно указывали на необходимость безотлагательного решения проблем Афганистана. К сожалению, тогда в беседах тет-а-тет некоторые высокопоставленные политические деятели говорили, что эта проблема не наша, а ваша и региона. Более того, они считали, что причины появления этой проблемы связаны только с нездоровым клановым и этническим соперничеством в регионе. Из-за политического равнодушия проблемы того времени превратились в глобальную опасность и угрозы», - отметил он.

По словам президента, возрастание активности террористических и радикальных группировок в Афганистане вдобавок к незаконному обороту наркотиков вызывает глубокую тревогу.

«Поэтому, призываем мировое сообщество поддержать Афганистан в этом процессе и, тем самым, увеличить свою практическую помощь ему в целях улучшения ситуации безопасности в стране. В данном процессе необходимо уделять постоянное внимание социальным аспектам усиления этих явлений. Нищета и бедность, безработица, низкий уровень грамотности и социальной защищённости населения относятся к числу тех факторов, которые подталкивают людей повернуться лицом к идеям насилия в поисках социальной справедливости.

Уверен, что результаты сегодняшней конференции окажут содействие новому развитию сотрудничества в сфере совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом и достижению мира свободного от этих деструктивных явлений века», - сказал Эмомали Рахмон.

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