Возможно, День города Ашхабада жители столицы должны будут встретить исключительно на белых авто.

К началу лета в Туркменистане могут запретить машины всех цветов, кроме белого.

После запрета на использование черных машин в Туркменистане решили избавиться от автомобилей всех других цветов, кроме белого.

Если до марта еще можно было продать темное авто в область, то теперь их перестали ставить там на учет. В связи с этим жителям столицы приходится перекрашивать машины, сообщает CA-News.

Из-за возникшего ажиотажа цены на эту услугу резко выросли. Средняя стоимость покраски составляет 18 000 манатов – это $5 143 по официальному курсу (3,5 маната за $1) или $1 125 по курсу «черного рынка» (16 манатов за $1).

В небольших частных автосервисах покраска обходится в 8 000–14 000 манатов, можно найти варианты и за 4 000–6 000 манатов, однако качество покраски будет хуже.

Кроме этого в столице возник дефицит белой краски. Если два месяца назад банка белой краски массой 4 200 граммов (производства ОАЭ) стоила 1 500 манатов, то к апрелю ее цена выросла в полтора раза. Есть более дешевые краски китайского производства.

В среднем, срок покраски составляет около месяца. В течение этого периода таксисты, для которых частный извоз зачастую является единственным источником дохода, остаются без работы.

В целом процесс оформления документов затянутый и беспорядочный. Однако другого варианта у владельцев машин нет. Возможно, День города Ашхабада, который отмечается 25 мая, жители столицы должны будут встретить исключительно на белых авто.

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