Возможно, начало Священного месяца Рамазан в Таджикистане выпадет на 16 мая, однако эта дата может измениться. Точную дату Совет улемов Таджикистана объявит 14 мая.

«Для определения точной даты сначала надо понаблюдать за Луной. Точная дата будет объявлена 14 мая на общем собрании членов Совета улемов, о чем будет сообщено в СМИ», - сказал «АП» глава Совета улемов Саидмукаррам Абдукодирзода.

По его словам, на этом собрании также объявят о первом таробех-намазе, о сумме закота и той категории людей, которым пост держать не обязательно.

Каждый год месяц Рамазан начинается на 10 дней раньше предыдущего поста. В прошлом году в Таджикистане он начался 27 мая.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Месяц Рамазан завершается праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан.

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