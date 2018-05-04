Рост стран-членов Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в том числе и Таджикистана, может продолжиться, считают в Азиатском банке развития.

За двадцать последних лет проект ЦАРЭС вырос с шести проектов на общую сумму $247 млн. - в 2001 году до 185 проектов на сумму более $31,5 млрд. по состоянию на декабрь 2017 года. Об этом говорили участники 51-го годового собрания Азиатского банка развития (АБР), которое проходит в столице республики Филиппины с 2 по 5 мая.

И такая динамика может быть продолжена.

«ЦАРЭС и проект «Один пояс, один путь» поддерживают общие взгляды на улучшение взаимодействия для совместного процветания: созданию региональной инфраструктуры, укреплению торговых связей, созданию рабочих мест и увеличению экономических возможностей», - сказал вице-президент АБР Чжан Вэньцяй.

Фото Asia-Plus

Таджикистан является членом ЦАРЭС наряду с другими десятью государствами; этот проект объединяет Афганистан, Азербайджан, Китай, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Туркменистан и Узбекистан. Соглашение о сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» 68 стран подписали с Китаем в прошлом году; Таджикистана среди этих государств нет.

Местные эксперты не раз высказывали мнение о том, что республика должна стать участником этого проекта. Стратегия «Один пояс, один путь» включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Население вовлеченных стран насчитывает более 3 миллиардов, общий объем ВВП - около 21 триллиона долларов.

Предполагается создать шесть составляющих экономических коридоров: Бангладеш – Китай – Индия - Мьянма, Китай – Монголия - Россия, Китай - Центральная Азия - Западная Азия, Китай - Индокитайский полуостров, китайско-пакистанский экономический коридор и евразийский сухопутный мост. Поставленную цель предполагается достичь посредством строительства дорог, портов, мостов и других инфраструктурных объектов, а также заключением соглашений о зонах свободной торговли.

В октябре 2017 года на 16-й конференции ЦАРЭС в Душанбе 11 стран-членов подписали «Душанбинскую декларацию», которая обязывает государства этого проекта укреплять связи с проектом «Один пояс, один путь».

Участники годового собрания АБР в Маниле обменялись мнениями о том, как усиление сотрудничества между региональными и международными инициативами может поддержать этот процесс. Они согласились продолжить дискуссию и в перспективе определить конкретные региональные инвестиционные проекты для углубления экономического сотрудничества в регионе.

Фото Asia-Plus

Между тем, президент АБР Такехико Накао во время конференции для журналистов отметил, что развивающимся странам необходимо внимательно следить за проектами, в том числе и в рамках проекта «Один пояс, один путь», и избегать использования неустойчивой задолженности.

Накао сказал, что все инфраструктурные проекты должны быть экономически обоснованными.

«Если страны заимствуют слишком много для развития инфраструктуры без серьезного, экономического обоснования, это вызовет большие проблемы при погашении», - сказал он.

Между тем на 51-м годовом собрании АБР широко обсуждалась тема введения тарифов на импорт товаров между США и Китаем, которая по мнению участников может негативно отразиться на всем азиатском регионе.

Напомним, в марте Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая», и США объявили о введении пошлин на импорт китайских товаров. В свою очередь Китай обложил дополнительными тарифами 128 американских товаров.

«Конечно, мы обеспокоены продолжающимися спорами между некоторыми странами, и если торговля будет прервана, это нанесет большой ущерб как азиатским странам, так и другим странам мира», - сказал Такехико Накао.

По его словам, торговля в азиатском регионе растет с неизменно быстрым темпом с 2017 года, но может быть нарушена, если споры между США и Китаем продолжатся. Но Накао подчеркнул, что «пока эти трения не оказывают существенного ущерба региону».

Годовое собрание Азиатского банка развития стартовало в Маниле 2 мая и продлится до 5 мая. В мероприятии принимают участие порядка трех тысяч делегатов из 68 стран, около трехсот международных журналистов следят за событием; впервые в собрании АБР участвуют журналисты из Таджикистана. Безопасность мероприятия обеспечивают семь тысяч полицейских.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus