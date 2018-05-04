На территории афганского Бадахшана присутствуют 2 тысячи террористов, сказал сегодня журналистам губернатор провинции Бадахшан Афганистана Ахмад Файзал Бегзод в рамках конференции высокого уровня по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, которая проходит в Душанбе.

«Присутствие террористов в афганском Бадахшане серьезная угроза для региона. Если дальше они будут укреплять свои позиции, то естественно они будут угрожать национальной безопасности соседних стран», - заявил Бегзод.

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Он считает, что правильным решением является полное уничтожение талибов.

«Но стоит подчеркнуть, что не все они граждане Афганистана. Там есть граждане Центральной Азии, Китайские Уйгуры, арабы и пакистанцы. Они приехали в Афганистан, чтобы помочь талибам воевать против официальной власти», - отметил он.

Отвечая на вопрос о террористических группировках, которые находятся в Бадахшане, Бегзод заявил, что, в основном, это талибы.

«Есть небольшая группа Аль-Каиды, ИГИЛ пока не укрепило свои позиции в этом регионе», - сказал он.

Ранее командующий погранвойсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали заявлял, что движение «Талибан» разместило около 7 тыс. своих боевиков на 29 тренировочных базах на афгано-таджикской границе.

«6 тыс. 825 боевиков движения «Талибан» были переброшены с юга на север Афганистана и сейчас находятся в 29 тренировочных базах в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан. Многие из этих боевиков - уроженцы стран Центральной Азии», - подчеркнул Рахмонали.

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Напомним, в Душанбе проходит двухдневная конференция, организованная правительством Таджикистана во взаимодействии с ООН, ОБСЕ и Европейским союзом. В ней принимают участие более 400 человек из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

Целью международной конференции является укрепление взаимодействия в вопросах выявления и упреждения террористической трансграничной активности, расширение правовой базы для дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества между странами, обсуждение текущих проблем и препятствий на пути осуществления контртеррористических мер, сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.

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