Около 45 процентов жителей девятимиллионного Таджикистана являются налогоплательщиками: в стране насчитывается четыре миллиона физических лиц, имеющие налоговые обязательства.

Национальным банком Таджикистана совместно с Налоговым комитетом при правительстве страны и кредитными организациями реализован проект по налаживанию системы приема налогов на безналичной основе с использованием платежных банковских карт посредством интернета, сообщает пресс-служба НБТ.

«Осуществление данного проекта предоставляет возможность обладателям платежных карт отныне оплатить налоги в безналичной форме с использованием современных электронных средств. Кроме того, реализация Интернет-эквайринг позволяет налогоплательщикам оплатить налоги на сайте Налогового комитета в безналичной форме», - говорится в сообщении.

В регуляторе отмечают, что теперь физические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность внести налоги 24 часа в сутки в течение семи дней в неделю без посещения центров банковского обслуживания.

По данным НБТ, в настоящее время в стране насчитывается четыре миллиона налогоплательщиков за счет физических лиц и 270 тысяч индивидуальных предпринимателей.

«Наряду с этим, - подчеркивается в сообщении, - обладателей карт платежной системы «Корти милли» насчитывается 1,4 миллиона человек, что составляет 83% от общей численности обладателей платежных карт в Таджикистане».

Отметим, что Налоговый комитет на днях запустил сервис по оплате налогов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями платежной банковской картой.

Для этого нужно зайти на страницу «Оплата налогов с использованием банковской карты», указать ФИО, ИНН налогоплательщика, выбрать вид налога, налоговую инспекцию, указать сумму оплаты и выбрать карту, с помощью которой планируется оплатить налог.

Оплату можно произвести с помощью карт платежных систем «Корти милли», Visa и Master Card.

Размер комиссии при оплате картой «Корти милли» составляет 0,9%, а при использовании карт двух других платежных систем – 1,5%.

Общий объем налогов и других обязательных платежей в 2017 году составил около 9,6 миллиардов сомони. Это почти 70 процентов текущих доходов государственного бюджета в прошлом году.

Доля налогов в структуре ВВП Таджикистана по итогам 2017 года составила чуть более 10 процентов.

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