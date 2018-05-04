В преддверии 73-й годовщины Великой Победы мы решили еще раз напомнить, какие льготы и права имеют таджикские ветераны. На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 345 ветеранов Великой Отечественной войны: только за последний год их стало меньше на 98 человек.

В годы Великой Отечественной войны из почти полуторамиллионного на тот момент Таджикистана, на фронт ушли свыше 270 тысяч человек. Более 100 тысяч из них не вернулись домой. 55 тысяч таджикистанцев были награждены орденами и медалями. 55 фронтовиков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе посмертно.