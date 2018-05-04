Вечером, 30 апреля, сотрудники правоохранительных органов забрали в отделение милиции посетителей чайханы в Яккабагском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, а затем привлекли их к административной ответственности. Об этом сообщает CA-NEWS.



По словам одного из посетителей чайханы, в отделении им заявили, что штраф был наложен за нарушение решения главы области о запрете на ночные гуляния и нахождения граждан в заведениях общепита в ночное время суток. 30 апреля сотрудники правоохранительных органов Яккабагского района Кашкадарьинской области оштрафовали девятерых посетителей чайханы «Джура».

Один из этих посетителей рассказал, что, неожиданно явившиеся в чайхану сотрудники районной милиции не позволили им закончить вечернюю трапезу, затолкали в автобус и доставили в отделение.



– Вечером 30 апреля я вместе с тремя своими друзьями зашел в чайхану, чтобы поужинать. Неожиданно в заведение зашли 8-9 сотрудников правоохранительных органов и заявили нам: «Вставайте, поедите в отдел». Они заявили, что согласно решению главы области, жителям запрещено находиться на улице после 22:00. «В такое время суток нужно сидеть дома», заявили они нам, – говорит местный житель.



Он добавил, что, на них наложили штраф в 50-кратном размере минимальной заработной платы.



Не представившийся сотрудник РОВД Яккабагского района подтвердил информацию о проведении мероприятий по задержанию граждан в ночное время. "Эти мероприятия проводятся по двум причинам: в целях предупреждения преступности и обеспечения безопасности граждан. Однако наши сотрудники задерживают не всех. Только тех, кто выпивает спиртные напитки и устраивает скандалы", – сказал он.