АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 МАЯ 2018 ГОДА

- В Таджикистане продолжатся Дни культуры Саудовской Аравии.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 МАЯ

Праздник работников всех отраслей связи.

1960 – Принят закон СССР о постепенной отмене налога с заработной платы.

1960 – Принят закон СССР о введении 7–часового рабочего дня.

1992 – Формирование Коалиционного Правительства национального согласия.

2010 - В Кулябе и прилегающих районах произошло наводнение, в результате чего погибло 45 человек, около 4,5 тыс. людей остались без крова.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 МАЯ

1929 – Родился актер, режиссер театра, заслуженный деятель Таджикистана Алиризо Рахмонкулов.

1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.

1948 – Родился певец оперы, народный деятель Таджикистана Адхам Холиков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественных без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 2-7мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 21-23 тепла.