3 мая в Душанбе прошла международная конференция по свободе печати, которая собрала более 150 участников из стран Центральной Азии, где обсуждались возможности и перспективы современной журналистики.

О чем же говорили чиновники, международные эксперты и сами журналисты на этом важном мероприятии? Мы собрали несколько цитат.

«Всегда есть необходимость в улучшении свободы доступа к информации, свободе слова и СМИ везде во всем мире. Здесь, в Таджикистане, Офис программ ОБСЕ всегда готов поддержать, как правительство, так и гражданское общество в дальнейшем развитии этих основных прав человека», - Туула Юрьёля - Глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

Масрур Абдуллозода, Советник помощника президента РТ по социальному развитию и связям с общественностью. Asia-Plus

«Хотелось бы сказать по поводу выступлений международных организаций об ограничении свободы слова в Таджикистане со стороны правительства. Мы реагируем и принимаем соответствующие меры только по чувствительной информации на некоторых интернет-ресурсах и в социальных сетях, когда там публикуются мнения некоторых запрещенных террористических и экстремистских групп, которые могут привести к дестабилизации существующей политической обстановки в стране и регионе», - Масрур Абдуллозода, Советник помощника президента РТ по социальному развитию и связям с общественностью.

«Кто сообщит властям о случаях коррупции или притеснении простых людей? Кто расскажет о проблемах в обществе – среди студентов, пенсионеров, интеллигенции?.. В демократическом обществе это могут сказать оппозиционные партии и парламент. У нас в стране единственным каналом, который может довести эту информацию до власти, являются СМИ. Ведь если проблемы в обществе существуют, но не решаются, это все может подорвать авторитет самих властей и поэтому они должны быть заинтересованы, чтобы их решать. Власть и СМИ – это естественные союзники. Они должны работать вместе. И СМИ нельзя рассматривать как врагов, на них надо смотреть как на союзников», - Умед Бабаханов, руководитель медиагруппы «Азия-Плюс».

Зиннатуло Исмоилзода, Умед Бабаханов, Нуриддин Каршибаев, Олимджон Салимзода и Шахло Акобирова (cлева направо) Asia-Plus

«Сегодня наши журналисты идут в ногу с журналистами международного уровня, и в прессе почти нет случайных людей. Это свидетельствует о том, что в СМИ уже не встретишь компрометирующих материалов сомнительного характера, вызывающих споры», - Олимджон Салимзода, председатель комитета по международным делам общественным объединениям и информации Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ.

«Проблемы сегодняшних СМИ имеют, прежде всего, экономический характер, что стало причиной закрытия многих из них. Независимые СМИ не в состоянии выплачивать налоги, стоимость аренды и типографические услуги, поэтому они и закрываются. В 1998 году 30% СМИ были государственными, а ныне - 67%. Если мы хотим развивать свободу слова, сохранить информационную безопасность, то первым делом, необходимо оказать поддержку, чтобы они функционировали», - Зиннатулло Исмоилзода, председатель Союза журналистов Таджикистана.

«К сожалению, пространство для плюрализма в таджикском обществе сужается. Под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом вводятся ограничения, как на законодательном уровне, так и негласные, что способствует самоцензуре не только среди самих журналистов, но и среди экспертов. И теперь, прежде чем что-либо сказать о той или иной проблеме, он сто раз подумает, а надо ли говорить…», - Нуриддин Каршибаев, глава Национальной Ассоциации независимых СМИ Таджикистана.

Узбекский журналист Шухратджон Хуррамов Asia-Plus

«В Узбекистане о том, что у нас полностью соблюдается свобода слова, говорить еще рано, но по сравнению с тем, что было два года назад, уже есть первые результаты: у нас большим темпом растет количество интернет-изданий. По последним данным, на 2 мая этого года в Узбекистане зарегистрировано 450 интернет-изданий (в прошлом году их было 395), из которых 45 – государственные и 405 – независимые», - Шухратджон Хуррамов, журналист «Открытая Азия онлайн», Узбекистан.

«Более 130 млн. долларов субсидий в год выделяет правительство Казахстана, вливает на развитие СМИ, как государственных, так и независимых. Мы проводили анализ, и выяснилось, что на социальные нужды, например, строительство детских садов или поддержку больных диабетом государство выделяет в 10-15 раз меньше. Я могу по пальцам пересчитать, сколько СМИ являются по настоящему независимыми, которые не получают деньги от государства. Зависимость от властей – это большая проблема для Казахстана, с которой мы боремся», - Гульмира Биржанова, эксперт в области медиаправа, Казахстан.

«Терроризм и экстремизм – самая серьезная угроза для общества, но ограничение свободы слова – это не меньшая угроза. Потому что это путь к авторитаризму, путь к тоталитаризму, и потому такие ограничения будут мешать развитию самого государства. В лице журналистов в этом вопросе надо искать помощников, которые помогут бороться с такими опасными явлениями», - Негматулло Мирсаидов, журналист-международник, член правления Совета по СМИ РТ.

Хилватшох Махмуд Asia-Plus

«Понравился опыт Кыргызстана, которые смогли развивать не только свое общество, но и с его помощью, - гражданскую, так называемую народную журналистику, которая в свою очередь, не вывела из поля традиционные СМИ, а наоборот, стала их помощником: соцсети являются платформой для получения информационного материала. Вместе с тем, ни в коем случае, мы не должны перенимать опыт Казахстана, которые признают интернет одним из видов СМИ, и тем самым, могут регулировать их, так как это ограничит пространство для выражения свободы слова», - Хилватшох Махмуд, журналист-фрилансер, Таджикистан.

«Мы («Азия-Плюс», – ред.) хотим избавиться от имиджа оппозиционного СМИ, мы позиционируем себя, как СМИ, которые хотят развития и процветания страны, мы ищем диалог с властью, пытаемся донести до нее мысль, что мы хотим информировать о проблемах, которые существуют и готовы участвовать в их решении», - Умед Бабаханов, руководитель медиагруппы «Азия-Плюс».

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