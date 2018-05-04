Все эти женщины участвовали в республиканском конкурсе «Женщина-предприниматель года - Премия “Фарах”». И им есть чем гордиться.

Каково это - построить свой центр?

Манзура Гафурова - руководитель медицинского центра «Шафкат», г. Вахдат

Победитель конкурса «Женщина-предприниматель года - Премия “Фарах” - 2016» Манзура Гафурова несколько лет работала в системе городского здравоохранения. Когда начались преобразования в медицине, она решила уйти в частники. Ее услуги как специалиста УЗИ пользовались огромным спросом среди жителей города и близлежащих сел, но она решила не останавливаться на достигнутом.

В 2009 году Манзура, как настоящий лидер, собрала вокруг себя таких же высококвалифицированных специалистов и открыла свой диагностический центр, взяв в аренду небольшое помещение. Однако со временем количество пациентов стало расти, и центр не смог обслуживать всех желающих в арендованном помещении.

Тогда Манзура обратилась в органы местной власти, чтобы ей выделили земельный участок для строительства медцентра, и получила их поддержку. За один год эта женщина построила здание нового медицинского центра «Шафкат», оснащенного необходимым оборудованием. Здесь начали предоставлять широкий спектр медицинских услуг, начиная от диагностики различных заболеваний и заканчивая проведением хирургических операций. В настоящее время в центре работают 26 высококвалифицированных специалистов в сфере медицины, многие из которых имеют ученые степени.

Манзура Гафурова

Как победитель конкурса «Фарах-2016», Манзура получила 100 тысяч сомони от МЗО «Имон Интернешнл» для развития собственного бизнеса. На эту сумму было приобретено медицинское оборудование для клиники, а также в марте 2017 года женщина открыла филиал своего центра в Спитаменском районе.

Сейчас Манзура успешно выступает в роли Посла предпринимательства и представляет интересы таджикских женщин-предпринимателей как на национальном, так и на региональном уровне.

Каково это - иметь свою собственную школу?

Мухаббат Джабборалиева - директор частной школы, г. Истаравшан.

Она победитель конкурса «Фарах» - 2014, обладательница Гран-при, размер премии - 100 тысяч сомони. История ее успеха не оставила равнодушным никого из членов экспертной комиссии конкурса.

Мухаббат Джабборалиева справа

После выхода на пенсию, оставшись без работы и без средств к существованию, Мухаббат открыла маленькую частную школу. Она арендовала помещение, сделала капитальный ремонт, оснастила всем необходимым оборудованием, но буквально в первые дни учебного года арендодатели «попросили» Мухаббат освободить помещение. Женщина была просто в отчаянии. Родители потребовали не прерывать учебный год. И тогда, заложив все личное имущество, в том числе и недвижимость в банке, Джабборалиева на свой риск и страх получила кредит и на эти деньги на 10 лет арендовала простаивающую производственную фабрику, переоборудовав ее под школу.

В настоящее время в 14 светлых учебных классах со всем необходимым оборудованием, хорошо отапливаемых в холодное время года, обучается свыше 240 детей. Школа имеет два вида автотранспорта, на котором развозят школьников по домам. Посвятив всю себя школе, несмотря на многочисленные падения, Мухаббат выстояла, преодолела все трудности и теперь заслуженно пожинает плоды собственного труда.

Каково это - иметь свой собственный отель?

Зебуниссо Солиева - владелица «Армон Апарт Отель», г. Худжанд.

Зебуниссо начинала свою трудовую деятельность полевым офицером в представительстве одной международной организации в Худжанде. Именно тогда она заметила, что для иностранных гостей, часто приезжающих по работе в Худжанд, практически не было выбора добротных гостиниц, отвечающих современным требованиям. У нее появилась идея восполнить этот пробел. Через некоторое время при поддержке отца Зебунисо выкупила несколько квартир в жилом доме на набережной Сырдарьи, переоборудовав их по типу частных гостиничных номеров. Таким образом начался бизнес.

Сегодня ее гостиница «Армон Апарт Отель», расположенная в живописном районе на берегу реки, занимает всё здание, которое она полностью реконструировала.

Тренинг Зебуниссо Солиевой

Гостиница уникальна тем, что это первый в Худжанде отель квартирного типа. Каждый номер гостиницы назван в честь известных городов мира – «Париж», «Лондон», «Нью-Йорк», «Пекин» и т.д. Гостиница отвечает всем современным международным стандартам сервиса.

Зебуниссо активно продвигает услуги своей гостиницы, используя современные технологии. «Армон Апарт Отель» зарегистрирован в международных системах отзывов и бронирования гостиниц tripadvisor.com, booking.com, agoda.com, а отзывы гостей - только положительные.

В уютном дворике гостиницы часто проводятся культурные и оздоровительные мероприятия с участием известных деятелей культуры и общественных деятелей. Сама Зебуниссо уже несколько лет ведет активный и здоровый образ жизни, занимаясь йогой. По ее словам, она разработала свой план устойчивого развития, который поэтапно реализует.

Каково это - иметь свой молочный цех?

Савринисо Курбанова - владелица цеха по переработке молока «Нисо», Матчинский район.

Эта женщина долгие годы проработала акушером-гинекологом в родильном отделении районной больницы поселка Бустон Матчинского района. Во время реорганизации крупных дехканских хозяйств они с мужем, тоже врачом, решили приобщиться к земледелию и улучшить свое материальное положение.

В 2008 году семья получила в пользование у государства 50 гектаров неорошаемых земель. Это была голая степь, где не росла даже трава. Но дружная семья Савринисо была готова к трудностям, и вместе они начали возделывать землю. Одновременно появилось небольшое поголовье скота. Посоветовавшись со старожилами, семья посадила на своей земле фруктовые деревья, которые поначалу орошались вручную. Несмотря на суровый климат и сложный рельеф местности, они смогли выпестовать нежные деревца и получить первый урожай.

Савринисо Курбанова

Собрав все свои сбережения, Савринисо с мужем пригласили специалистов, которые пробурили скважину, и теперь у семьи появилась возможность орошать свой сад и остальную часть земель. А через некоторое время увеличилось и поголовье коров, их стало 23; корм, кстати, для них заготавливают исключительно на своих землях.

Однажды к семье Курбановых в гости приехал друг из Грузии. Попробовав молоко и другие молочные изделия, изготовленные на их местной ферме, он восхитился их необычайным вкусом. Изучив местный рынок, он посоветовал семье организовать производство молочных изделий. Идея очень понравилась Савринисо, но для ее осуществления не было достаточных средств. Проанализировав ситуацию и составив небольшой бизнес-план, семья приняла трудное решение: они продали все, что можно было продать, в том числе все свое поголовье скота…

А уже в 2013 году в построенном собственными силами здании начал работать цех по переработке молока под названием «Нисо». С первых дней была хорошо налажена система реализации продукции, она начала пользоваться большим спросом у населения из-за отличного качества. Сегодня продукция цеха «Нисо» известна далеко за пределами Матчинского района, в том числе и в Худжанде.

Каково это - создать свое хозяйство?

Гулсара Умарова - руководитель дехканского хозяйства «Томирис», Джаббор-Расуловский район.

Увидев Гулсару Умарову, никогда не подумаешь, что она имеет дело с землей. Выросла в интеллигентной семье, но, окончив Таджикский аграрный университет, решила работать на земле. Вместе с мужем долгие годы проработала в управлении сельского хозяйства в родном районе. В 2010 году во время реструктуризации крупных хозяйств Гулсара получила земельные угодья и основала свое дехканское хозяйство «Томирис».

Гульсара Умарова

Начинала эта хрупкая женщина «с самого малого»: вначале на площади в 4 гектара посадила сад, где начала выращивать хурму, вишню, черешню, сливу, миндаль и гранат. Несмотря на то, что имела большой опыт в сфере сельского хозяйства, Гулсара всегда стремилась к новым знаниям. С большим энтузиазмом активно участвовала в тренингах и семинарах, направленных на развитие дехканских хозяйств, которые проводились по различным проектам международными организациями.

В 2014 году Гулсара участвовала в конкурсе «Фарах», и примеры успешных участниц конкурса воодушевили ее. За последние два года она не только расширила площадь своего хозяйства с 6 до 15 гектаров, но и увеличила наименование выращиваемых культур. Теперь, помимо огромного фруктового сада, Гулсара Умарова выращивает рис, пшеницу, различные овощные культуры. В 2016 году она вновь участвовала в конкурсе «Фарах», став полуфиналистом.

Каково это - выпускать свои консервы?

Нукра Ашурова – руководитель консервного цеха «Гулоб», Файзабадский район.

Отец Нукры является признанным специалистом в сфере пищевой промышленности, он проработал почти четверть века на консервном заводе Файзабадского района. После братоубийственной гражданской войны он, собрав все свои сбережения, при помощи одной благотворительной организации основал небольшой цех по консервированию овощей и фруктов.

Нукра Ашурова

В те годы Нукра была еще школьницей и после уроков приходила к отцу на производство. Когда ее отец вышел на пенсию, встал вопрос о закрытии или продаже консервного цеха. Однако, на удивление всей семьи, 19-летняя Нукра была категорически против этого; она заявила, что сама возглавит производство и продолжит дело своего отца. Уверенность в завтрашнем дне и тот ценный опыт, который она накопила за прошедшие годы, придали сил девушке. Она блестяще справлялась со всеми делами, вдобавок повышая свою квалификацию на тренингах и курсах по менеджменту и предпринимательству.

В настоящее время производственный цех успешно функционирует под торговой маркой «Гулоб», предлагая населению качественную и доступную консервированную сельхозпродукцию, которая охотно раскупается в магазинах и на рынках. По словам Нукры, успеха она достигла благодаря поддержке отца и еще тому, что постоянно изучает рынок и своевременно реагирует на спрос, предлагая потребителям востребованную ими продукцию.

Каково это - заниматься окнами?

Наргис Шерматова - руководитель ООО «Ромсар», г. Душанбе.

В начале нового тысячелетия, после гражданской войны, народ начал жить мирной жизнью, занимаясь восстановительными работами и строительством. На рынке появился большой спрос на качественные строительные материалы, однако предложение было небольшое. Как предприимчивый человек, Хидоят Аслонова, мать Наргис, организовала в столице производство пластиковых труб.

Наргис активно помогала маме, одновременно повышая свои знания и изучая рынок. Через некоторое время молодая женщина решила организовать собственный бизнес по производству пластиковых и алюминиевых окон и дверей под единым брендом «Ромсар». На стадии становления бизнеса Наргис помогла ее мама. Они вместе отремонтировали обветшалое одноэтажное здание в Душанбе.

По словам Наргис Шерматовой, вначале было очень трудно, но именно в такой момент необходимо выстоять и идти дальше.

Наргис Шерматова

Сегодня бренд «Ромсар» известен практически во всех городах и селах Таджикистана. В производственных цехах компании трудятся более 200 человек, в основном молодежь. Перечень продукции, выпускаемой компанией, расширяется из года в год. Сегодня «Ромсар» выпускает окна и двери из дерева, пластика, алюминия, пластиковые трубы, разнообразные кровельные материалы, роллетные системы, жалюзи и многое другое. За эти годы маленький цех по производству окон превратился в большое производственное предприятие.

Наргис особо заботится о качестве своей продукции и обслуживании клиентов. По ее словам, каждый обратившийся клиент должен уйти довольным и в следующий раз, когда ему будет необходима продукция, он непременно вернется к ним. Благодаря такому подходу сегодня клиентами компании «Ромсар» является не только население, но и частные строительные фирмы, госорганизации и предприятия страны.

СПРАВКА:

Конкурс «Женщина-предприниматель года - Премия “Фарах”» был учрежден в 2014 году Национальной ассоциацией деловых женщин Таджикистана. Его цель - привлечь внимание общественности к развитию женского предпринимательства и проблемам женской занятости, выявить лидеров среди женщин-предпринимателей и распространить их опыт среди молодых женщин страны.

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