Азиатский банк развития (АБР) представил «Стратегию 2030», которая будет принята в этом году. Документ включает в себя десять приоритетных задач.

«Наш регион (азиатский-тихоокеанский – прим.авт.) пережил фундаментальную трансформацию. Полвека назад Азия была самым бедным регионом в мире. Сегодня экономический центр тяжести переместился к нам - в азиатский-тихоокеанский регион, и почти все наши развивающиеся страны-члены перешли к статусу со средним уровнем дохода», - сказал президент Азиатского банка развития Такехико Накао, выступая на 51-м годовом собрании АБР, которое проходит в столице Филиппин Маниле со 2 по 6 мая.

Но, несмотря на оптимистические показатели, в некоторых странах региона по-прежнему сохраняется стабильная нищета, подчеркнул глава АБР.

«Мы должны учитывать растущее неравенство, увеличивающееся воздействие на окружающую среду и быструю урбанизацию. Старение некоторых стран и растущее число молодежи в других государствах нашего региона – все это создает проблемы, но и предоставляет нам возможности», - сказал Накао.

Президент АБР подчеркнул, что нищета в азиатском регионе сохраняется и новая «Стратегия 2030», которую банк планирует принять в этом году, будет уделять серьезное внимание решению этой проблемы. Кроме того, Накао отметил, что «Стратегия 2030» будет согласована с международной повесткой дня, в частности с Парижским соглашением по климату, а также Целями развития тысячелетия.

Президент АБР обозначил десять приоритетных направлений, в соответствии с которыми банк будет работать в ближайшие 12 лет.

В первой тройке приоритетов: борьба с сохраняющейся бедностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе; ускорение прогресса в области гендерного равенства; наращивание поддержки борьбы с изменением климата и устойчивости к стихийным бедствиям.

Кроме того, в число приоритетных задач АБР вошли: строительство пригодных для жизни, экологических чистых городов, развитие сельских районов и обеспечение продовольственной безопасности, региональное сотрудничество и интеграция, мобилизация ресурсов частного сектора для самостоятельного финансирования развития региона, образование и другое.

«Мы продолжим эффективно использовать наши финансы, расширим своё присутствие на местах, а также значительно ускорим и модернизируем свои бизнес-процессы», - сказал Накао.

Годовое 51-е собрание АБР проходит в Маниле, где базируется штаб-квартира Азиатского банка развития. Эта организация основана в 1966 году, она принадлежит 67 государствам - 48 из них – страны азиатского-тихоокеанского региона. В 2017 году операции АБР составили $32,2 млрд. включая совместное финансирование в размере $11,9 млрд.

Таджикистан является членом АБР с 1998 года, до настоящего времени банк одобрил для республики общий объем помощи в сумме около $1,6 млрд. в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.

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