Демографический рост на Кубани обеспечивают исключительно мигранты. По данным региональной службы статистики в январе — феврале население Краснодарского края увеличилось почти на 5 тысяч человек, но исключительно за счет приезжих, пишет KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В целом по краю число умерших превышает число родившихся на 11,7%. Играть свадьбы в регионе стали реже, а разводиться – чаще. Стабильный рост демонстрируют только миграционные показатели – численность кубанцев увеличилась только за два первых месяца 2018 года на 5 882 человека за счет перебравшихся в регион на ПМЖ мигрантов.

«По расчетным данным численность постоянного населения края на 1 марта 2018г. составила 5608,1 тыс. человек, из которых 3080,7 тыс. человек (54,9%) – горожане и 2527,4 тыс. человек (45,1%) – сельские жители.

Население края увеличилось с начала года на 4,7 тыс. человек. Увеличение численности происходило за счет миграционного прироста.

Рожать, как отмечает издание, стали больше только в городских округах. В Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи число родившихся превысило число умерших.

Всего в течение января-февраля 2018 года на Кубани родилось — 10351 человек, а умерло – 11 558 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года родилось — 10363 человека, а умерло – 12 778 человек.

Основные причины смерти: болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания, новообразования, несчастные случаи. В январе-феврале текущего года в регионе зарегистрировано: 140 смертей в результате ДТП, 10 – от отравлений алкоголем, 48 – убийств. Перинатальная смертность составила 68 человек.