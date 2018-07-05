Сегодня утром с официально зарегистрированной странички информационного агентства «Sugdnews» на Facebook пропали все ранее размещенные новости с ленты сайта www.sugdnews.tj. При неблагополучном разрешении ситуации, «Sugdnews» намерен подать в суд на Facebook, заявил "АП" директор агентства «Sugdnews» Бахманёр Надиров.

«С утра мне на телефон стали приходить сообщения о массовом удалении новостей www.sugdnews.tj с нашей официальной странички на Facebook, - отметил Бахманёр Надиров. – Чуть позже выяснилось, что помимо новостей с официальной странички удалены новости, которыми наши корреспонденты или друзья делились на своих личных страницах».

«На данный момент с Facebook исчезли сотни постов с новостями с сайта www.sugdnews.tj», - заявил он.

Надиров отметил, что при попытке поделиться записью в данной социальной сети, Facebook выдает следующее сообщение: «Мы удалили вашу публикацию, поскольку она похожа на спам».

«Далее Facebook предлагает ознакомиться с "нормами сообщества", несоблюдение которых может привести к удалению публикаций. Однако ни под одну из названных статей (насилие и преступное поведение, угрозы, опасные лица и организации и т.д.), публикации агентства никак не подходят и поэтому остаются непонятными причины массового бана новостей сайта», - сообщил он.

Попытки связаться с администраторами Facebook пока также не увенчались успехом, подчеркнул Бахманёр Надиров.

Хуршедджон Ниезов, учредитель «Центра журналистских расследований Таджикистана» и ИА «Sugdnews», заявил, что обратился к коллегам, как внутри страны, так и к экспертам из Украины, Казахстана и России с просьбой помочь решить ситуацию.

«Пока результаты ни к чему не привели и, если выход не будет найден то, ИА «Sugdnews» намерено подать на Facebook в международные судебные инстанции», - заявил Ниезов.

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