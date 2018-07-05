Военнослужащие Таджикистана на открытии "Мирной миссии-216" в Кыргызстане

Специальное подразделение министерства обороны Таджикистана в составе одной роты, которое входит в состав мобильных подразделений ОДКБ, примет участие в антитеррористических командно-штабных учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Таджикскую военную делегацию на учениях будет возглавлять начальник Генштаба Вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, сообщили "АП" в оборонном ведомстве страны.

В учении, которое пройдет на Чебаркульском полигоне Челябинской области России, будет задействовано более 3 тысяч военнослужащих из Казахстана, Китая, Киргизии, России, Узбекистана, Таджикистана, Индии и Пакистана, и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Антитеррористические учения "Мирная миссия" проводятся на территории стран ШОС с периодичностью раз в два года. «Мирная миссия-2018» станет уже одиннадцатой по счету.

Последние маневры проводились в 2016 году в Кыргызстане на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.

Проводились они и в Таджикистане - в июне 2012 года на полигоне Чорух-Дайрон Согдийской области.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

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