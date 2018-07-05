В полуфинал конкурса Женщина-предприниматель года Премия «Фарах-2018», организованный Национальной Ассоциацией деловых женщин Таджикистана среди 34 кандидатов прошла участница из Шахринавского района Муборак Фатхуллоева. Ее бизнес - точки общественного питания.

От отца

- Муборак-апа, расскажите, как вы начинали свой бизнес?

- У меня нет специального образования. После окончания средней школы №12 Шахринавского района меня выдали замуж. Муж работал на Таджикском алюминиевом заводе, я сидела дома и родила шестерых детей – 4 девочек и 2 мальчиков. В последние годы из-за болезни супруг не смог работать, вышел на пенсию. Для того, чтобы поднять детей на ноги, я решила заниматься предпринимательством. И решила продолжить дело своего отца - Хамрокула Шарипова, который долгие годы работал в колхозной столовой, а после упразднения колхозов выкупил ее у государства. Нас в семье 7 дочек, а по стопам отца пошла только я. Сестры удивлялись моей смелости - иметь свой бизнес в наших условиях в сельской местности ведь нелегко.

- Конечно, нелегко. И как вам удавалось справляться со всеми трудностями?

- Сколько себя помню, отец всегда работал в столовой. Нередко вместе с сестрами после занятий мы бегали к нему помогать по кухне – картошки почистить, посуду помыть. Но как-то так получилось, что он больше делал ставку на меня, считал меня шустрой, поэтому с 12 лет посвятил меня в свои бухгалтерские дела, я знала, как рассчитывать покупки, как вычислять проценты с продаж и т.д. И когда отец состарился и решил сидеть дома, я взяла семейный бизнес в свои руки. Сначала я собрала некоторую сумму и отремонтировала столовую, назвав ее «Шоми Каратог» по имени селения, где мы живем. Модернизировала немного, обновила интерьер. Через некоторое время начали появляться свои клиенты. Потом решила расширить свой бизнес: собрала немного денег и арендовала в центре города Турсунзаде еще одну столовую, которой тоже заведую. Благо, дети подросли и теперь мне помогают.

Конкурс Женщина-предприниматель года - Премия «Фарах-2018», проводится с целью привлечения внимания общественности к развитию женского предпринимательства и проблемам женской занятости, выявления лидеров среди женщин-предпринимателей и распространения их опыта среди молодых женщин страны. Автором проекта и председателем организационного комитета конкурса является Гульбахор Махкамова, председатель правления Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана. Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл». Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Азия-Плюс».

- Значит, через внешний вид столовой вы нашли путь к сердцу клиентов?

- Нет, главную роль в нем сыграли чуткое, вежливое отношение к гостям и наша национальная стряпня, многие виды блюд, список которых мы ежедневно меняем и конечно, наш коронный «Ситорапалов».

- А что это за блюдо? Впервые слышим…

- Это национальное блюдо, придуманное моим отцом, которое он готовил на протяжении многих лет. Это один из разновидностей плова, в который он кладет фисташки, изюм, некоторые виды трав, а морковь режет в виде маленьких звездочек.

О конкурсе узнала случайно

- Муборак-апа, а как вы узнали о конкурсе «Фарах»?

- Если честно, до этого я и представления не имела о таком конкурсе. Однажды, совершенно случайно, когда ехала по делам в город, в попутной машине услышала от двух женщин о том, что объявлен такой конкурс. Я сразу загорелась, поехала в офис банка Имон Интернешнл и попросила их записать меня в номинанты. К моему удивлению, когда я сказала, что заведую столовыми, одна из сотрудниц банка спросила, не выступала ли я на днях по телеканалу «Сафина»? Я ответила утвердительно, так как недавно в передаче о еде мы продемонстрировали курутоб с мясом и перепелиными яйцами. Девушки похвалили меня и записали. Так я стала участницей конкурса – женщина-предприниматель года.

Несмотря на занятость Муборак-апа успевает еще и на кухне помогать

- До этого вы участвовали в каких-либо конкурсах?

- Нет, не приходилось. Но когда проводили национальные праздники – Навруз и другие торжественные мероприятия, то по просьбе «Таджикматлубот» от имени управления общего питания мы представляли свою продукцию на выставках, угощая гостей.

Расширить свой бизнес и накормить махаллю

- Чего вы ожидаете от этого конкурса?

- Если честно, я очень хочу победить и завоевать первое место. Если вдруг у меня получится, и я получу премию, то хочу все деньги потратить на расширение нашего семейного бизнеса – открыть еще одну столовую в Шахринаве, чтобы накормить народ своими фирменными блюдами. Ведь сытый народ – это умный народ, который способен созидать.

Теперь дочери Муборак-апа выросли и помогают ей в бизнесе

- То есть другим видом предпринимательства вы заниматься не хотите?

- Нет. Знаете, все чего я добилась в жизни, я нашла своим трудом и в этой столовой. Это не просто бизнес. Это стиль моей жизни. На заработанные от этой деятельности деньги я женила сыновей, выдала замуж дочерей, никто не уехал на заработки в Россию, все дети трудятся со мной. Хочу ли я поменять сферу бизнеса? Однажды у меня уже был такой опыт: когда президент страны дал указание возродить национальные ремесла и в этих целях создавать новые цеха, из Худжанда в Турсунзаде приехали женщины – ремесленницы, которые хотели научить местных изготавливать адрас. Так как мой отец, родом из Самарканда, был мастером на все руки и обучал нас в детстве ткачеству, я без подготовки и обучения, села за станок. Изготовлением адраса и атласа я занималась месяцев восемь, но потом все-таки вернулась в свою сферу питания.

- Апаи Муборак, какой вы руководитель?

- Все зависит от клиентов, которых мы обслуживаем. Например, я никогда не повышаю голос на своих подопечных, я очень справедлива с и добра к ним, но стоит кому-то из клиентов пожаловаться на качество приготовленного блюда или плохое обслуживание, то я могу принять самые строгие меры. Думаю, это хороший принцип, так как везде, в том числе и в столовой должна быть дисциплина.

- Что бы Вы пожелали молодым девушкам, которые мечтают открыть свое дело, но пока не решаются?

- Никогда ничего не бойтесь. Дорогу осилит идущий. Если вы верно идете к своей цели, хотите достичь ее, то вы добьетесь успеха. Любой вид предпринимательства – это уже ваш вклад в общее развитие страны. Главный рецепт для этого - любить свое дело, не бояться трудностей, быть терпеливыми и трудолюбивыми.

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