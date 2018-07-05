Во дворце спорта города Худжанда 6-7 июля состоится традиционная ежегодная Международная торговая ярмарка «Сугд - 2018», которая проводится уже пятый год подряд.

В ней примут участие местные и зарубежные предприниматели и представители деловых кругов со всех регионов Таджикистана, а также из более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Кроме традиционных участников из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, в этом году в ярмарке впервые примут участие представители ОАЭ, Германии и Южной Кореи», - сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

В рамках торговой ярмарки состоится торгово-инвестиционный форум «Экспортный потенциал и развитие международной торговли», форум «Потенциал и туристические возможности Согдийской области».

Также будет презентованы инвестиционные и бизнес-проекты молодых предпринимателей Согдийской области в рамках конкурса «Start Up -Чойхона V», областной конкурс «Лучшая продукция».

По итогам двусторонних и многосторонних встреч ожидается подписание контрактов.

Международная торговая ярмарка «Сугд-2018» проводится с целью развития международной торговли, повышения экспортного потенциала, привлечения инвестиций и налаживания эффективного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья.

В прошлом году по итогам выставки "Сугд-2017" было подписано около 100 контрактов.

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