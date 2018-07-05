Их история нетипична, но очень познавательна. К примеру, Нона Ламберт Маджиди, которая проживает в Душанбе уже 9 лет, уверяет, что для нее Таджикистан – дом. И не потому, что у нее здесь есть все – муж, дочь, работа - а просто из-за того, что в этой маленькой и горной стране она нашла понимание.

«Многие думают, что, если создать семью с представителем другой национальности, то взаимопонимания не светит, поскольку менталитет разный, культура в том числе. Я, правда, тоже так думала поначалу. Однако, встретив своего супруга, я поняла, что это всего лишь стереотип. Наоборот, к моему большому удивлению, понимания больше всего я нашла именно здесь. И с мужем у нас взгляды на жизнь больше схожи, чем у кого-либо из одной страны или города», - отмечает Нона Ламберт.

Футбольный менеджер и бывший футболист «Регар-ТадАЗ» 33-летний Чарльз Накути также считает, что разница в языке общения, национальности и в менталитете вовсе не может стать преградой для счастья.

«Я здесь с 2007 года и с тех пор я ни разу не почувствовал себя несчастным в Таджикистане. Наоборот, у меня здесь все складывалось и складывается очень хорошо: есть хорошая работа, есть любимая жена Азиза, которая подарила мне прекрасных детей. Что нужно больше? Я отсюда не уеду никогда», - говорит Накути.

Не пропустите эту позитивную историю, и взгляните вокруг – счастье рядом!

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