Страна: США
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Режиссер: Пейтон Рид
Актеры: Эванджелин Лилли Ханна Джон-Кэймен Пол Радд Джуди Грир Мишель Пфайффер Уолтон Гоггинс Майкл Дуглас Лоренс Фишбёрн Майкл Пенья Эбби Райдер Фортсон ...
Премьера в Душанбе: 5 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801
Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.
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