Эксперты Bank of America проанализировали тренды глобальных рынков в последние месяцы и пришли к выводу, что их динамика напоминает 1997–1998 годы. Тогда обрушились рынки Юго-Восточной Азии, а затем последовал дефолт в России.

Развивающиеся рынки обваливаются под воздействием сильного доллара, а акции технологических гигантов движутся вверх на фоне оптимизма по поводу роста американской экономики. Два этих фактора предопределили кризис двадцатилетней давности, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, падение развивающихся рынков — эхо событий 20-летней давности доносится отовсюду», — приводит Bloomberg слова Майкла Харнетта, ведущего инвестиционного аналитика Bank of America.

Кризис 1997–1998 годов стал самым серьезным экономическим потрясением девяностых. ВВП стран Юго-Восточной Азии за год обрушился на 35-40%, а в Индонезии — на 83%.

В России в результате дефолта рубль обесценился более чем в три раза: 17 августа 1998 года один доллар стоил 6 рублей, а 1 января 1999 года — 21 рубль.

Ранее о возможности рецессии в мировой экономике предупреждали Всемирный банк и финансист Джордж Сорос.

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