Национальный банк Таджикистана призывает кредитные организации прилагать усилия для обеспечения устойчивости курса национальной валюты на нужном уровне.

Поручение было озвучено 3 июля в ходе рабочего заседания по вопросам обеспечения стабильной деятельности внутреннего валютного рынка и устойчивости курса национальной валюты с участием руководства департамента международных резервов и курсовой политики НБТ и представителей кредитных организаций страны, сообщает пресс-служба регулятора.

Представители кредитных организаций заявили, что стараются до определенной меры обеспечить стабильность валютного рынка, на ежедневной основе удовлетворяя потребности клиентов в иностранной валюте.

Директор департамента Олим Каюмов отметил, что повышение благосостояния населения и развитие реального сектора экономики напрямую зависит от деятельности внутреннего валютного рынка.

Он подчеркнул, что проводимой НБТ валютной политикой достигнута определенная стабильность курса таджикской сомони к иностранной валюте.

По словам Каюмова, НБТ в настоящее время придерживается курсовой политики в режиме «плавающее регулируемое, без определения и объявления границ изменения курса».

Представители НБТ оценивают ситуацию на валютном рынке по сравнению с предыдущими годами более умеренной.

На заседании было отмечено, что для предотвращения деятельности неофициальных рынков валюты работают постояннодействующие группы из числа сотрудников Генеральной прокуратуры и НБТ, которыми пресекаются проведение незаконных валютных операций.

Операции с валютой в Таджикистане с 2016 года происходят исключительно в банках. За последние три месяца на валютном рынке страны ощущается острая нехватка доллара, посредством которого таджикские поставщики товаров осуществляют внешнеторговые операции. Дефицит американской валюты начался со второй декады апреля, после введения США новых санкций в отношении российских компаний и последовавшего за этим падением курса рубля к доллару.

В настоящее время большинство таджикских банков не осуществляют операции по продаже доллара, ссылаясь на его отсутствие. В некоторых банках можно получить эту валюту, но в ограниченных объемах – от 50 до 300 долларов в одни руки.

Официальный курс таджикской валюты к доллару США с начала этого года снизился на 4,1% - с 8,8126 сомони до 9,1763 сомони за один доллар.

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