В Душанбе проходят соревнования по шахматам для отбора кандидатов в сборную Таджикистана, которые примут участие во Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми с 23 сентября по 6 октября.

Среди гостей турнира – гроссмейстер Фаррух Амонатов, который специально прилетел из Санкт-Петербурга. В интервью "АП" он поделился мнением о том как развиваются шахматы в мире и в Таджикистане, тенденциях и возможностях таджикских шахматистов.

- Фаррух, когда Вы приезжали в Таджикистан в последний раз?

- Каждый год я приезжаю в Таджикистан вместе с детьми. У меня двое детей – сын и дочка. Старший Кирилл, ему 16 лет, выбрал медицину, в шахматы играет для своего развития. Дочка Марианна, пока маленькая. Ей всего 3 года. На этот раз специально выбрал время, чтобы посмотреть отбор на Всемирную шахматную олимпиаду. Заодно встретился с родными и знакомыми, друзьями-шахматистами.

- А до этого у вас был жаркий турнир в Индии.

- Да, у меня всегда загруженный график. Я сейчас больше тренирую, чем играю. Бываю часто в Индии. У меня там есть много учеников. Я сыграл там в трех турнирах, в двух из них сыграл удачно, победил в одном, а в другом занял третье место.

Фаррух Амонатов наблюдает за игрой молодых шахматистов. Душанбе, 4 июля Фото Asia-Plus

- Чем вы занимаетесь в настоящее время?

- Я вхожу в тренерский штаб национальной сборной России. Кроме того, некоторые страны меня приглашают для участия в сборах своих команд, как тренера.

- А сборная Таджикистана обращается к вам за помощью?

- Пока не обращались. Я думаю, во время олимпиады в Батуми буду оказывать посильную помощь мужской и женской сборным.

- В составе олимпийской сборной независимо от итога отборочного турнира в Таджикистане ваше место забронировано. Это какая олимпиада в вашей жизни?

- Я вообще не считал. Выступаю на олимпиадах с 1996 года. Если учесть что шахматные олимпиады проходят каждые два года, то получается много. Правда, какие-то олимпиады я пропускал. Всемирная шахматная олимпиада - это командные соревнования и хочу принести пользу своей сборной.

- Вы часто посещаете азиатские страны. Расскажите, в каких странах хорошо развиваются шахматы?

- В Азии сильное развитие шахматы получили в Китае и Индии. Представители этих стран сегодня составляют огромную конкуренцию мировым шахматным лидерам. Настоящий шахматный бум идет в Индии. Например, только в одном обычном рейтинговом турнире собираются более 1000 участников. Вы можете себе представить? Я не говорю о крупных коммерческих соревнованиях, где могут участвовать десятки тысяч шахматистов. Думаю, что через несколько лет каждая вторая партия мировых турниров будет с участием представителей либо Индии, либо Китая. С другой стороны, в этих странах большое население, и в любом случае, среди них выйдет множество талантов. И они уже проявляют себя на мировой арене. Конечно, стоит особо отметить поддержку шахмат на государственном уровне, как в Китае, так и в Индии. В России тоже в этом отношении дела обстоят очень хорошо. Что ни день, то какой-нибудь турнир организовывается. Федерация поддерживает талантливых детей грантами, стипендиями, другим видами помощи. В этом отношении Россия впереди всей планеты. В последнее время включается в шахматное движение и США, где тоже наблюдается большой интерес к этому виду спорта. Одним словом, в шахматы играет весь мир.

- Что вы скажете о развитии шахмат в республиках Центральной Азии?

- Очень хорошо развивают шахматы Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Они традиционно очень большое внимание уделяют шахматам. Постоянная господдержка, плюс частные компании спонсируют разные соревнования, особенно среди детей. Открываются новые академии и школы. В Туркменистане тоже очень большая поддержка шахматистов. Все молодые шахматисты имеют возможность выезжать за границу, получать опыт международных соревнований, они участвуют даже на зарубежных коммерческих турнирах. В этом отношении в Таджикистане дела обстоят немножко хуже. Тенденция к улучшению, конечно, есть, но пока не на том уровне, который хотелось бы. Надеюсь, что все будет лучше в будущем.

- В начале года министр образования Таджикистана объявил, что в общеобразовательных школах введут уроки шахмат. Это разве не поддержка?

- Конечно, хорошо, я приветствую такое решение. В России в школах ввели предмет шахмат. Правда, не везде, а в отдельных регионах, например, в Томской области, Калининграде, Калмыкии. Там заметили такую тенденцию - в школах, где есть уроки шахмат, процент успеваемости несколько выше, чем в обычных учебных заведениях. Сейчас идет обсуждение – сделать шахматы предметом всеобуча по всей России. Но появилась другая проблема – нехватка школьных тренеров по шахматам. Получается, для того чтобы ввести уроки шахмат в школах как предмет, нужно огромное количество тренеров-преподавателей. Сейчас работают над решением этой проблемы. В Китае открываются целые академии шахмат. Это не для того, чтобы каждый ученик стал чемпионом. Нет, это просто поможет развитию детей в решении жизненных задач. Так что, преподавание шахмат в школах Таджикистана дело хорошее и нужное.

- Каковы ваши планы на ближайшее будущее?

- Все мои планы связаны с шахматами. В ближайшее время проведу сборы, потом поеду на олимпиаду, затем поездка в Индию.

- Фаррух, вы до сих пор остаётесь единственным гроссмейстером Таджикистана. Что нужно сделать, чтобы увеличилось число международных гроссмейстеров.

- Тут нужен целый комплекс мер – нужно уделять большое внимание шахматам, полностью посвятить себя занятиям, участвовать в большом количестве турниров. А так нельзя сказать одним словом, почему не становятся гроссмейстерами в Таджикистане. Нужна всемерная поддержка спортсмена. Просто так на одном таланте без создания соответствующих условий для него невозможен успех. Сколько талантливых ребят из Таджикистана ушли из шахмат? Будем надеяться, что Мухаммад Хусейнходжаев хорошо сыграет на предстоящей шахматной Олимпиаде в Батуми и выполнит норматив. Он очень близок к рейтингу 2 500 - столько очков надо набрать, чтобы стать международным гроссмейстером. Сейчас у него, по-моему, 2428.

Справка:

Фаррух Амонатов - таджикский шахматист и тренер, в настоящее время единственный в Таджикистане международный гроссмейстер (2002). Чемпион Москвы, победитель командного чемпионата России, чемпион Таджикистана, победитель ряда престижных международных турниров.

Был чемпионом Азии среди юниоров (1992).

Живёт в Санкт-Петербурге. Входит в тренерский штаб сборной России по шахматам.

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