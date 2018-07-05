ЗАО «Международный Банк Таджикистана» стал участником международной платежной системы Visa International и предлагает своим клиентам новые услуги по открытию платежных карт Visa Classic и Visa Gold. Вместе с этим, банк занимается эквайрингом – обслуживанием этих карт.

Международный Банк Таджикистана стал ассоциированным членом международной платежной системы Visa International под спонсорством РНКО, в рамках которого был сертифицирован по эмиссии и эквайрингу карт Visa.

Получение членства в международной платежной системе Visa свидетельствует о соответствии финансовых и управленческих показателей деятельности Банка требованиям международной платежной системы, а также достижении очередного этапа стратегического плана развития МБТ как универсального, устойчивого, стабильного финансового института.

В рамках эмиссии банк был сертифицирован на выпуск карт Visa Classic и Visa Gold по бесконтактной технологии, и с поддержкой технологии 3D Secure для онлайн-оплат.

В рамках эквайринга банк запустил обслуживание бесконтактных карт в торговых ПОС-терминалах, контактное решение действует при обслуживании чиповых карт в банкоматах.

Этот статус позволит банку расширить спектр услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам.

Данные карты будут выпускаться как в рамках зарплатных проектов, так и для частных лиц

Банк не будет ограничиваться только выпуском данных карт, также планируется расширение эквайринговой сети МБТ.

Открыть карту Visa или заключить договор на обслуживания карт Visa не составляет большого труда. Для этого нужно обратиться в ближайший офис обслуживания МБТ. Операторы проконсультируют по всем продуктам и помогут выбрать наиболее подходящий.

По интересующим вопросам также можно обратиться по телефону +992 44 640 0303 или ознакомиться с информацией на сайте Банка www.ibt.tj