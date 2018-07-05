Месторождение «Пакрут» содержит более 1 млн. унций золота. Оно было открыто еще в 1972 году.

Китайская компания Сhina Nonferrous Gold Limited после годового простоя начала производство золотых слитков на месторождении «Пакрут» в Таджикистане.

В сообщении на официальном сайте CNG (ранее Kryso Resources Corporation Limited) говорится, что золотоносный рудник «Пакрут» в начале прошлого года пострадал от снежных лавин: заводским установкам был нанесен значительный ущерб, что привело к приостановке работы предприятия.

Отмечается, что в апреле этого года было восстановлено производство обогатительной фабрики, и 1 июля плавильный завод выпустил золотые слитки.

«В связи с этим, - подчеркивается в сообщении, - возобновлена нормальная разработка золотоносного рудника «Пакрут». Компания в процессе производства параллельно продолжит осуществление инфраструктурных работ».

Напомним, о выпуске первых золотых слитков из руды, добытой на месторождении «Пакрут», китайская корпорация сообщила в начале прошлого года.

Первые же образцы аффинированного золота на этом предприятии были получены осенью 2015 года, и это было сделано в целях испытания оборудования.

В начале нынешнего года руководство китайской компании заявило, что до конца 2018 года на «Пакруте» намерены добыть до 207 кг золота. В перспективе годовая добыча золота на этом руднике должна дойти до 1-1,5 тонн в год.

В прошлом году китайская CNG заявила о вложении дополнительных 70 миллионов долларов в разработку «Пакрута». До этого компания вложила в разработку рудника более 180 миллионов долларов.

В 2030 году добыча золота по данному проекту может по обоюдному согласию перейти под юрисдикцию Таджикистана.

Компания до ноября 2030 года, когда истекает срок лицензии, планирует произвести 857 тыс. унций золота и 123 тыс. унций серебра.

Пока же, согласно договоренностям, китайская компания обязуется реализовывать добытое золото Минфину и Нацбанку Таджикистана по мировым ценам только в таджикской национальной валюте - сомони.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus