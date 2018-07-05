Верблюдица Марья из душанбинского зоопарка предсказывает победу сборной Франции в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Уругвая.

6 июля на стадионе «Нижний Новгород» в рамках ¼ финала Чемпионата мира по футболу сыграют сборные команды Уругвая и Франции. Кто победит в этом противостоянии?

Еще накануне чемпионата «Азия-Плюс» нашла оракула, который умеет делать предсказания. Им оказалась верблюдица Марья, и живет она в Душанбинском зоопарке.

Мы договорились с Марьей, и теперь она делает для вас свои прогнозы.

Перед каждым важным матчем чемпионата верблюдица Марья будет предсказывать победу той или иной сборной, выбирая одну из предложенных мисок с едой.

На каждой из посудин будет указано название той или иной сборной.

8 июня состоялся дебют Марьи. Ей предстояло выбрать, кто победит в матче-открытии чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

Верблюдица выбрала посуду с едой, над которой был изображен флаг России, и Марья не ошиблась - первый матч чемпионата завершилась крупной победой России со счетом 5:0.

Сбудется ли и второй ее прогноз, мы узнаем, посмотрев матч завтра, 6 июля, в 19.00 по душанбинскому времени.

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