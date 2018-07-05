АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В Худжанде откроется Международная торговая ярмарка «Сугд-2018». Организаторами мероприятия выступают исполнительный орган государственной власти Согдийской области, торгово-промышленная палата области в сотрудничестве с партнерами по развитию Таджикистана.

- В столичном «Puzzle coworking» (puzzle.tj) состоится день открытых дверей. Начало в 10:00.

– Матчи ЧМ-2018: ¼ финала. Время таджикское. В 19:00 - Уругвай – Франция (Нижний Новгород), в 23:00 - Бразилия – Бельгия (Казань).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ИЮЛЯ

Международный день работников кооперации.

2004 – Открыт второй мост через реку Пяндж в местечке Рузвай Дарвазского района.

2004 - Состоялась церемония закладки фундамента Университета Центральной Азии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ИЮЛЯ

1905-1976 – Родился государственный деятель Мухаммадали Курбонов.

1953 – Родился журналист Давлат Султонов.

1953 – Родился ученый, инженер-технолог Кудратулло Мираков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 29-34 тепла

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.