Шоира и Рустам считают, что тату - это книга жизни на теле и не каждый сможет ее прочесть.

Популярные таджикские инстаграмщицы, модели, блогеры и светские личности стали носить татуировки на теле. Мы встретились с возможно самой татуированной девушкой Душанбе Шоирой Баймурзаевой и ее супругом, а по совместительству дипломированным тату-мастером Рустамом Сулаймоншоев, которые рассказали, что для них значит рисунок на коже.

16 и это не предел

На теле у Шоиры Баймурзаевой 16 татуировок, но это только пока. По ее словам, чем старше она становится, тем больше татурировок ее импульсивная, активная, энергичная натура бунтарки, вырвавшаяся на волю, требует нанести.

Шоира считает, что опоздала и многое упустила, потому что свое первое тату она нанесла только в 21 год. Тогда она это сделали втихаря, чтобы родители ни в коем случае не узнали. Наша героиня выросла в строгой консервативной семье, где была старшей дочерью. Поэтому на ней лежала большая ответственность, к ней предъявлялись самые строгие требования:

- Мне все время приходилось быть скромной, строгой, жить по всем правилам и канонам, установленными родителями, ведь я была примером для подражания для сестренок и братишки. Но я всегда мечтала жить так, как я хочу, и когда у меня выдалась такая возможность, я пустилась во все тяжкие (смеется). Сейчас у меня поздний подростковый период, - рассказывает носительница тату Шоира Баймурзаева. - Так я выражаю свой внутренний мир, свою индивидуальность.

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Первую татуировку Шоира сделала на плече. Это был дракончик. Таким образом, девушка хотела справиться с навалившейся на нее депрессией после перенесенного потрясения, связанного с разводом с любимым человеком:

- По гороскопу я Дракон и по своей сущности тоже - я постоянно извергаю пламя, - шутит Шоира.

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Сейчас Шоира работает со своим супругом Рустамом в салоне красоты туту-мастером, а также парикмахером. Кстати, большинство татуировок Шоире нанес именно Рустам, который «украшает» тело своей избранницы.

- У меня на руке нанесено имя моей любимой, а на груди - ее прекрасные глаза. Я хочу запечатлеть навсегда нашу историю любви, каждую ссору и признание, каждое важное событие, - говорит Рустам. - Тату - это книга жизни на твоем теле; просто не каждый сможет ее прочесть.

Супругов часто называют "тюремщиками" Asia-Plus

Но не все так хорошо в этой красивой, романтичной паре. По словам Шоиры, прохожие их часто называют, например, тюремщиками.

- Был случай, когда я шла по улице и ко мне подбежала женщина с тремя маленькими детьми, схватила за майку и прокричала в ухо: «Апа, Шумо нав ай турма бромаден?» (Сестра, ты только из тюрьмы вышла?). Отношение в нашей стране к носителям тату с каждым годом становится все хуже - резко отрицательным, хотя раньше такого не было. Я люблю свою Родину, но мне очень сложно жить в атмосфере, где меня не понимают, - делится Шоира.

Один из часто задаваемых вопросов Шоире - не думает ли она о своем внешнем виде в старости?

- А я отвечаю, что в старости мы все будем страшными и некрасивыми, так что с татуировками или без, я все равно не смогу претендовать на звание «Мисс Вселенная».

На теле Шоиры - 16 татуировок. И она не собирается останавливаться Asia-Plus

7 мифов и их опровержение

Мы собрали самые распространенные вопросы, связанные с татуировками и попросили ответить на них дипломированного тату-мастера Сафара Саидова, кандидатов медицинских наук Саиду Муниеву и Абдувахида Бойбобоева.

МИФ № 1

Любая татуировка со временем стареет, выцветает и расплывается. Хочешь сохранить ее в первозданном виде – обновляй раз в несколько лет.

Сафар Саидов:

- Порой необходимо проводить коррекцию татуировки, но все зависит от типа кожи клиента (ведь все люди сугубо индивидуальны) и от той краски, которой пользуется мастер, потому как краски бывают химическими и природными. Кому-то придется снова обратиться к мастеру за коррекцией уже через год после первого посещения, кому-то через 3 года, а кто-то и десятилетиями может обходиться без дополнительного вмешательства специалистов.

МИФ № 2

После посещения тату-салона чуть ли не две недели нельзя мыться – вода, попадая в незажившую ранку, будет вымывать из нее краску, и рисунок получится пятнистым и тусклым.

Сафар Саидов:

- Все это глупости. Кожные покровы заживают уже через три дня. Тем более, краска, введенная в эпидермис, никак не может смыться. Нужно только знать, что в первые дни после тату травмированный участок кожи необходимо обмывать теплой водой, ни в коем случае не холодной, иначе получится ожог.

МИФ № 3

Тату надо смазывать всяческими кремами для бритья, жирными мазями и прочими аптечными штучками. Причем, чем толще будет их слой, тем круче.

Сафар Саидов:

- Ни в коем случае! Есть специальные мази, которые необходимо наносить на татуировку в период заживления, но их нужно приобретать в аптеках. Не рекомендую экспериментировать, это ни к чему хорошему не приведет.

Шоире Боймирзаевой татушки делает ее муж Asia-Plus

МИФ № 4

Это очень больно!

Сафар Саидов:

- Наверное, это первый вопрос, которым задается человек, решивший сделать татуировку на теле. Раньше, действительно, эта процедура была крайне болезненной. Сейчас используется местная анестезия, позволяющая устранить неприятные ощущения у клиентов. Другой вопрос, когда клиент сам себя настраивает, что ему будет больно. В этом случае перед операцией необходимо поговорить с ним, расслабить его. Недаром говорят, что слово лечит.

Также следует учитывать, что на силу ощущений влияет время сеанса, индивидуальные особенности человека и расположение рисунка. Грудь, шея, крестец, внутренняя поверхность бёдер, рёбра, эрогенные зоны - очень болезненные места. Спина, плечи, предплечья, икры, бёдра - терпимо. На ладонях, ступнях и пальцах татуировка не держится, так как кожа обновляется слишком быстро.

МИФ № 5

Со временем, когда под кожей появляются жировые отложения, линии рисунка перестают быть четкими, а сама картинка расплывается.

Сафар Саидов:

- Абсолютно верно. Все мы набираем вес с годами, и тогда рисунок меняет свое направление, деформируется.

Муж Шоиры тоже весь "усеян" татушками Asia-Plus

МИФ № 6

Тату невозможно свести.

Сафар Саидов:

- Тату можно свести хирургическим путем. Основной инструмент, который используется для выведения татуировок - лазер.

МИФ № 7

Все татуированные люди обречены на рак крови или кожи.

Саида Муниева:

- Данная формулировка вопроса утрирована. Сам факт нанесения татуировки на тело не ведет к раку крови или кожи. Татуировки провоцируют появление рубцов, в результате чего и может возникнуть рак. Реальной опасностью являются несоблюдение гигиенических норм при проведении процедуры татуировки и непрофессионализм того, кто занимается этим ремеслом. Это чревато занесением в организм инфекции, в том числе такой, как ВИЧ/СПИД.

Абдувахид Бойбобоев:

- Человечество всегда стремилось и стремится к красоте, совершенству, прилагая к этому всевозможные усилия. Однако существует и такое понятие, как «варварство» - разрушение, порча красоты. Нанесение татуировок на тело, с психиатрической точки зрения, тоже является актом варварства, разрушением собственного тела. Не скажу, что люди, увлекающиеся татуировками, душевнобольные. Но они страдают от неуверенности в себе. Тату для них - способ выделиться из толпы, показать свою особенность, значимость, индивидуальность. В детском и подростковом возрасте стремление сделать татуировку чаще всего вызвано влиянием извне на еще несформировавшуюся личность. Во взрослом же возрасте татуировка – решение осознанное. Если смотреть сквозь психиатрическую призму, то данная категория людей - не совсем жизненно зрелая, поэтому и пытается выразить себя таким образом.

И напоследок. Прежде, чем обратиться к тату-мастеру, следует разузнать о его репутации и посмотреть на представленность в социальных сетях. Также желательно спросить у мастера наличие санитарной книжки.

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