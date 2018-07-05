75 лет назад, летом 5 июля 1943 года, развернулось одно из величайших сражений Великой Отечественной войны - Курская битва.

После сокрушительного поражения под Сталинградом, зимой 1942-43 годов, немецкое командование, чтобы улучшить внутриполитическое положение Рейха, решило летом 1943 года снова овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу.

архивное фото с сайта ultrastar.ru

Немцы возлагали большие надежды на применение новых тяжёлых танков «Тигр» и «Пантера», штурмовых орудий «Фердинанд», истребителей «Фокке-Вульф-190 А».

Одно из крупнейших в истории войн танковое сражение произошло 12 июля в районе Прохоровки. В нем с обеих сторон участвовали до 1500 танков и самоходных орудий и крупные силы авиации. За день боя противник потерял свыше 350 танков и свыше 10 тыс. убитыми.

Курская битва – это 50 дней и ночей беспрерывных, ожесточенных сражений, которые завершились блестящей победой. Цена победы оказалась огромной. На курской земле похоронены шестьдесят тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Почти 30 тыс. из них пока остаются безымянными.

Таджики в Курской битве

Тысячи воинов из Таджикистана проявили мужество и умение в одной из крупнейших операций Великой Отечественной войны – Курской битве. Среди особо отличившихся младший сержант Исмоил Хамзалиев и старший сержант Ходи Кинжаев. Они служили в разных воинских частях, но положение их батарей в один и тот же день было одинаковым, на их позиции устремились немецкие танки.

Так в атаке на батарею, в которой служил младший сержант Исмоил Хамзалиев, участвовало 26 танков. В бою на безымянных высотах севернее Молотычи младший сержант Хамзалиев заменив вышедшего из строя наводчика орудия, подбил своим орудием 4 немецких танка «T‑IV». Вскоре весь боевой расчет орудия сержанта Хамзалиева погиб. Он остался один.

архивное фото с сайта Военное обозрение

…Осколком снаряда Исмоил был тяжело ранен навылет в грудь, но несмотря на это своего поста не покинул, продолжал вести огонь по вражеским танкам. Лично подбил еще 2 танка, из них один типа T-VI «Тигр». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года за отвагу, мужество и геройство, в боях на Курской дуге, младшему сержанту Исмаилу Хамзалиеву первому из таджиков в годы Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя Советского Союза.

Расчет командира орудия старшего сержанта Ходи Кинжаева на южном фасе Курской дуге уничтожил 4 танка противника, когда весь расчёт вышел из строя, Кинжаев продолжил вести огонь в одиночку, подбив ещё 4 танка.. В наградном листе к Указу Президиума Верховного Совета СССР от 11июля 1943 года по которому старший сержант Ходи Кинжаев был награжден: медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина записано - всего орудием старшего сержанта Кинжаева сожжено за день 4 средних танка «T‑IV» и 4 танка T-VI «Тигр» противника.

… Активное участие в начавшейся битве под Курском приняла и 20 Таджикская Краснознаменная ордена Ленина кавалерийская дивизия.

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