В Узбекистане решили активизировать цифровую экономику и модернизировать текущую систему госуправления с помощью блокчейна.

Соответствующий указ подписал президент этой страны Шавкат Мирзиёев, сообщает CA-News.

Документ, датированный 3 июля, предполагает, что к началу 2021 года блокчейн интегрируют в большинство государственных служб, а также будут использовать для оптимизации работы компаний, долю в которых имеет государство.

С этой целью Узбекистан планирует помимо создания центра для подготовки собственных кадров, обращаться к международным блокчейн-экспертам и сотрудничать с зарубежными криптоорганизациями.

Для осуществления в стране деятельности, связанной с криптовалютами (включая майнинг и создание криптобирж), необходимо будет получить специальную лицензию. Согласно указу, криптоактивы будут подпадать под ограниченное налогообложение.

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