Женская национальная сборная Таджикистана по футболу впервые в своей истории примет участие в футбольном турнире летних Азиатских игр.

Таджикская женская сборная 5 июля узнала своих соперников на футбольном турнире летних Азиатских игр-2018, которые пройдут с 16 по 31 августа в Индонезии.

По итогам жеребьевки сборная Таджикистана оказалась в группе «В», где сыграет со сборными КНДР, Китая и Гонконга.

Всего в женском турнире летних Азиатских игр-2018 примут участие 11 команд, которые были разделены на три группы. В группу «А» вошли команды Индонезии, Южной Кореи, Китайского Тайбэя и Мальдив. Группу «С» составили Япония, Вьетнам и Таиланд. Сообщает официальный сайт ФФТ

По итогам группового раунда три лучшие команды из групп «А» и «В», а также две лучшие команды из группы «С» выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали.

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