Соревнования, в которых примут участие 100 спортсменов с ограниченными возможностями из городов Худжанд и Бустон, Бободжонгафуровского, Спитаменского и Матчинского районов, стартовали 5 июля в Бустоне.

Соревнования проходят по таким видам спорта, как армрестлинг, шашки, настольный теннис, футбол и марафон на инвалидных колясках.

Соревнования приурочены ко Дню инвалидов Таджикистана, который отмечается 8 июля.

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Председатель объединения инвалидов Бободжонгафуровского района Рамзиддин Джураев отметил, что целью проведения этих соревнований является привлечение людей с ограниченными возможностями к активной общественной жизни.

По данным министерства здравоохранения и соцзащиты населения Республики Таджикистан, в настоящее время в стране насчитывается более 150 тысяч людей с ограниченными возможностями, из них около 25 тысяч - дети.

В 2016 году правительством Таджикистана была принята "Национальная программа реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы". Программа в основном направлена на усиление социальной защищенности инвалидов, в том числе их медицинской и социальной реабилитации. В марте текущего года президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Нью-Йорке в рамках участия в мероприятии в честь начала международного десятилетия "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы" подписал Конвенцию ООН по правам инвалидов.

Конвенция ООН по правам инвалидов была принята Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в законную силу 3 мая 2008 года после того, как Конвенцию поддержали 20 государств мира.

Участниками Конвенции ООН по правам инвалидов являются 175 стран мира.

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