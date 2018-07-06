Министерство внутренних дел Киргизии предложило увеличить штрафы и сроки наказания за похищения невест и принуждение к браку. Согласно поправкам в Уголовный кодекс (УК) республики, которые вынесены на общественное обсуждение, максимальное наказание за это преступление составит 10 лет лишения свободы, сообщает ИА «Фергана».

За принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим 17 лет, предлагается наказание в виде штрафа в размере от 1 до 3 тыс. расчетных показателей (от 100 до 300 тыс. сомов, или от $1500 до $4400) либо лишение свободы от трех до пяти лет. Действующее законодательство предполагает штраф от 100 до 500 расчетных показателей (от 10 до 50 тыс. сомов, до $730) и исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы до пяти лет, то есть наказание, не предполагавшее, в отличие от ареста, полной изоляции.

За похищение не достигшего 17 лет лица для вступления в брак (пункт 3 статьи 154) МВД предлагает ввести наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет и штраф от 1 до 2 тыс. расчетных показателей (от 100 до 200 тыс. сомов). В действующем кодексе это наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Предложено также ужесточить наказание за принуждение женщины к вступлению в брак или продолжению брачного сожительства и воспрепятствование женщине к вступлению в брак (статья 155). За это будет грозить не 10-20 тыс. сомов ($300) и ограничение свободы до трех лет, как сейчас, а штрафы от 100 до 200 тыс. сомов ($1400 до $3000) или лишение свободы от одного до трех лет.

По данным МВД, за 2013-2018 годы были зарегистрированы 895 сообщений и заявлений о краже невест, из которых в 727 случаях (81,2%) было отказано в возбуждении уголовного дела. По 168 фактам (18,7%) возбуждены уголовные дел, из них 77% направлены в суд, 11,6% прекращены производством и 7,7% приостановлены в связи с розыском обвиняемых.

Отказы в возбуждении дел в большинстве случаев связаны с тем, что факты не подтвердились (445 материалов, или 61,2% — за отсутствием состава преступления), отсутствовало заявление от потерпевшей (еще 158 случаев, или 21,7%). В 99 случаях стороны помирились (13,6%). В 2017 году из 28 уголовных дел, направленных в суд, в отношении 11 виновных лиц дела были прекращены, 16 лиц осуждены к условным срокам, и только одного осужденного приговорили к пяти годам.

В МВД пришли к выводу, что правоприменительная практика предлагает несоразмерные сроки наказания и препятствует праву женщины на свободу вступления в брак, поэтому предложили усовершенствовать УК.

Изменения в УК были предложены после вызвавшего большой резонанс в республике убийства в здании ОВД Жайылского района 20-летней Бурулай Турдалиевой ее похитителем. В ООН призвали власти Киргизии принять меры для избавления от практики похищения невест. Дело Турдалиевой обсуждалось в правительстве и парламенте и на уровне президента. Оно вызвало общественную дискуссию, заставившую правоохранителей пересмотреть свое отношение к этой практике. Рядовые милиционеры считали умыкание невесты не столько преступлением, сколько доброй традицией и не видели в обряде ничего предосудительного. 82% опрошенных заявили, что девушки сами провоцируют мужчин на похищение.

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