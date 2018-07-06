Несмотря на то, что таджикистанцы очень гордятся природой и достопримечательностями своей страны, большинство жителей республики толком по-настоящему никогда по ней не путешествовали. На этот парадокс обратили внимание несколько единомышленников и любителей таджикских гор и в прошлом году основали туристическую компанию «Симот» которая предлагает свой фирменный туристический пакет под названием «Follow Tajikistan». Теперь каждую неделю они показывают душанбинцам такие сказочные места в горах, расположенных совсем недалеко от столицы, что дух захватывает.

О том, как таджикистанцам путешествовать по стране и изучать свою родину, как правильно пользоваться услугами внутреннего туризма и когда можно отправиться в собственное путешествие – в материале «АП».

«Горы самые высокие, реки самые быстрые, природа – сказочная, люди гостеприимные…», - примерно так описывают жители Таджикистана свою республику иностранцам, но часто сами обо всём этом знают только понаслышке. Таджикистанцы по своей стране путешествуют крайне мало и неохотно, хотя развитие внутреннего туризма (когда граждане путешествуют по своей стране) также важно, как и развитие туризма международного.

А может быть даже важнее.

«Преимущества внутреннего туризма очевидны: таджикистанцы, в отличие от иностранных гостей, могут совершать путешествия по стране не сезонно, а круглогодично. Также в качестве плюсов можно рассматривать развитие экономики и поступление финансовых средств в бюджеты различных уровней. Такой отдых по сравнению с зарубежным имеет массу преимуществ: во-первых, это прекрасная возможность узнать больше о своей стране, ее истории, природных достопримечательностях. Во-вторых, для поездки не нужно оформлять документы для выезда. В-третьих, тратится меньше времени на дорогу, уменьшаются денежные расходы. А израсходованные средства остаются в стране», - говорили наши эксперты в 2016-м году, но отмечали, что внутренний туризм в стране развит совсем недостаточно.

Спустя два года кое-что в этом направлении изменилось.

«Люди живут тут по 60 лет, а Таджикистан никогда не видели»

В этом году в Таджикистане начала работать туристическая компания «Симот». Главные ее клиенты это внутренние туристы; для них компания разработала специальный туристический пакет услуг – «Follow Tajikistan», благодаря которому обычные жители страны смогут позволить себе (с учетом материальных расходов, и временных затрат) путешествовать по своей родине.

Конечно, турпакет «Follow Tajikistan» предлагает свои услуги и иностранным туристам, но большинство ее потребителей все-таки обычные таджикистанцы.

- Идея показать красоту Таджикистана своим землякам и гостям у нас появилась давно, но реализовать ее удалось только в 2018-м, как раз в год развития туризма и народных ремесел, - рассказывает менеджер компании «Симот» Икром Хотамов. – Мы хотим развивать внутренний туризм, показать природу Таджикистана местным жителям. Потому что люди живут тут по 60 лет, а Таджикистан никогда не видели.

Путешествия по пакету «Follow Tajikistan» особенно удобны и доступны для душанбинцев. Судите сами: один из актуальных маршрутов проходит по Каратагскому ущелью, он составляет 60 км, а это значит - 2 часа пешком, 1,5 часа на машине (в одну сторону); конечные пункты – невероятной красоты горные озёра – Темур-дара и Париён.

Кстати, пройти по маршруту до этих озёр без оформления специального пропуска в таджикской пограничной службе не получится; дело в том, что этот отрезок Каратагского ущелья является приграничной и охраняемой территорией, доступ на которую ограничен.

- На каждого туриста мы оформляем специальный пропуск для посещения территории, без этого документа сюда могут попросту не пустить, - объясняет Хотамов.

Еще маршруты «Follow Tajikistan» проходят через знаменитый перевал Мурра (через него, кстати, есть проход до озера Искандеркуль); есть маршруты в национальный парк Ширкент - там, где сохранились следы динозавров, и многое другое.

Времени на такие путешествия потребуется один или два дня.

- В Каратагском ущелье – нетронутая красота, мало кто из горожан знает об этих местах, - рассказывает один из соучредителей компании Хоким Джаборов. – Вроде бы недалеко от Душанбе, но из-за того, что это охраняемая, приграничная территория, мало кто тут бывал, и наши клиенты приходят в полный восторг, после того, как принимают участие в наших путешествиях.

Жареная форель, берег озера, чистый воздух и горы. Что еще надо?

По словам представителей компании «Симот» для того, чтобы отправиться с ними в путешествие, особенных требований нет: среди туристов, которые уже прошли по этим маршрутам есть и пожилые люди – старше 60 лет, есть совсем дети.

Выглядит однодневное путешествие так.

В 6:30 утра по выходным дням группа туристов собирается на остановке в районе Зарафшон - там, откуда отправляются маршрутные такси в сторону Турсунзаде. До Шахринава туристы едут в микроавтобусах или легковых автомобилях, в Шахринаве их пересаживают на внедорожники, т.к. асфальтированная дорога там заканчивается. На этих машинах туристы добираются до точки (30 км), откуда путешествие будет проходить уже пешим ходом.

Здесь, у подножия горы, в тени деревьев путешественникам предлагают легкий завтрак, короткий отдых, после чего начинается трекинг – подъем наверх, который занимает 45 минут; затем, примерно час пешего хода по равнине до горного озера Темур-Дара. Теперь привал – обед (меню можно заказать заранее), отдых, время для фото; к четырем дня группа начинает спуск и в семь вечера туристы возвращаются на остановку в Зарафшоне.

- Для обслуживания гостей и туристов у нас есть все необходимое снаряжение, гужевой транспорт, средства связи, гиды, доктор, водители, сопровождающие, которые отвечают за безопасность, повара, которые на берегу Темур-Дары пожарят горную форель, - говорит Икром Хотамов. – В общем, от гостей и туристов требуется только удобная обувь и одежда, желание путешествовать и преодолевать себя.

Двухдневные туры у «Follow Tajikistan» выглядят почти так же, только путешественникам предлагают уже трехразовое питание, ставят для них палатки на берегу озер для ночлега, предлагают спальные мешки, а вечером устраивают ужин и посиделки у костра, под звездами, до которых здесь рукой подать.

Хотамов объясняет, что самым важным вопросом во время организации таких туров является вопрос безопасности, для решения которого «Симот» организовала персональное сопровождение в горах гидами из числа местного населения, которые хорошо знают территории; у компании есть специальные средства связи, группу всегда сопровождает врач, по желанию туристов можно оформить страховку.

«Наши туристы даже плакали от восторга, так там красиво»

Основной контингент путешественников у «Follow Tajikistan» пока только душанбинцы – успешные специалисты, сотрудники международных компаний, есть и активные пенсионеры; выезжают целыми семьями, коллективами или дружескими компаниями. Впрочем, большая дружба во время таких маршрутов завязывается и между совсем незнакомыми людьми – ситуация располагает.

- С нами как-то ходили в путешествие представительницы прекрасного пола, достаточно уважаемого возраста, для которых этот поход в горы стал личным подвигом. Когда они преодолели сложный для них, 45-минутный подъём, они даже плакали от восторга, - рассказывает Икром Хотамов. – Хотя такие чувства переживают все туристы, потому что в Каратагском ущелье действительно невероятно красивые места, в которых прямо заряжаешься энергией. Я, например, после того, как открыл их для себя, ни на что Каратаг не променяю.

Кстати, совсем недавно среди гостей «Симота» оказалась Татьяна Сквалецкая – уроженка Таджикистана, которая уехала отсюда в 90-е годы и приехала поработать в качестве учителя из России по программе «Россотрудничества».

- Много лет Татьяна мечтала приехать в родные края, но не получалось. Перед окончанием командировки и возвращением домой она прошла вместе с нами маршрут до озёр и осталась очень довольна. Это событие заставило нас задуматься о специальном турпакете для земляков, которые живут далеко от Таджикистана, но до сих пор видят нашу страну в своих снах.

Кто кроме нас?

Еще у «Симот» на будущее есть планы по развитию детского туризма.

- Если всё получится, то мы планируем организовать специальный горный лагерь для детей и подростков. В нём дети смогут получить базовые навыки, необходимые для жизни в горах - как и где правильно установить палатку, как правильно развести костер, как пользоваться компасом, чтобы найти дорогу домой, как правильно переходить реку, как оберегать и сохранять природу. В общем, научить всему, что требуется настоящему путешественнику, - говорит Икром Хотамов.

Создатели туристического пакета «Follow Tajikistan» - сами заядлые путешественники по Таджикистану - говорят, что конечная цель их бизнеса – стремление показать красоту нашей страны ее же жителям и привить у них любовь к путешествиям по Таджикистану. В компании думают о том, как повысить ответственность людей за свою природу, за её сохранение, как приобщить местных жителей к экологическому туризму.

Туризм начинается с тебя!

- Мы все состоявшиеся люди, у каждого есть своя работа, свой бизнес и «Follow Tajikistan» - это скорее мечта и огромное желание организованно показать своим землякам и гостям нашей страны, как на самом деле красив наш Таджикистан, - говорит Хоким Джаборов. - Мы считаем, что благодаря таким путешествиям у человека появляется настоящая любовь к родине, возникает чувство патриотизма. Ведь если мы не будем путешествовать по Таджикистану и любить свою страну, почему это должны делать за нас другие?

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