Давайте честно: как часто, покупая упаковку сока в супермаркете, вы читаете то, что на ней написано – сок, нектар или сокосодержащий напиток? Мы вот, честно – почти никогда. И напрасно.

Если внимательно разглядеть этикетки, выставленных на витрине одинаковых по объему и по цене упаковок с изображением разных фруктов и ягод, то можно обнаружить, что в них находятся совершенно разные продукты – соки, нектары или напитки.

Покупателю же кажется, что всё это соки. Логика у нас простая: какой фрукт изображен на упаковке, такой в ней и сок. Производитель учитывает неграмотность потребителя и охотно рисует апельсин там, где апельсинового сока всего 10%.

Крупные поставщики соков известных брендов значительную часть своей продукции выпускают из импортных концентратов, что для них это очень удобно, в регионах же больше гарантии натуральности.

Как производят сок из упаковки на производстве?

Сегодняшние технологии при промышленном производстве соков достигли такого уровня, что большая часть витаминов теперь сохраняется в целости и сохранности.

Мировым лидером в технологии переработки фруктов является итальянско-американская компания JBT, например, на оборудовании этой компании перерабатывается 75% цитрусовых по всему миру. Кстати, известные таджикские соки «Нури Зулол» от компании «Оби зулол» тоже производятся на этом оборудовании.

Работает это примерно так: после качественной сортировки и тщательной мойки производится дробление и отжим сока из фруктов. Получается пюре. Если нужно производить осветлённый сок, то из пюре извлекают массу, оставляя только густую жидкость - сироп. Такая технология чаще всего применяется при производстве соков и нектаров из различных ягод (вишня, смородина, гранат, виноград) или осветленного яблочного сока.

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Если планируется производить сок с мякотью, то пюре после переработки фруктов оставляют в неизменном виде, но потом разводят водой. Правда, в конечном продукте концентрация пюре может быть разной, и именно степень разведения даёт право продукту называться соком, нектаром или просто сокосодержащим напитком.

Смотрите, все предельно просто: чем больше процент содержания сока в напитке, тем больше витаминов и пользы.

В каком из пакетов самый большой процент сока?

Если на пакете написано «сок», то он на 100 процентов состоит из веществ, полученных после отжима свежих плодов фруктов/овощей или из концентрированного сока путем его, так называемого восстановления - разведения водой. Сок не должен в своем составе иметь ароматизаторы и добавки; этот напиток самый полезный и насыщенный и ему мы отдаем «золото».

«Серебро» достается нектарам, в которых содержание натурального сырья составляет от 25 до 55 процентов.

Помимо сока, в нектаре, как правило, содержится также вода, сахар и лимонная кислота. Обычно, в производстве нектаров тоже не допускается добавление консервантов и искусственных ароматизаторов. Для разных нектаров содержание натурального сока также должно быть различным.

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Например, в нектаре из маракуйи, белой, красной или черной смородины, лимона, банана, гуавы, папайи и сладких яблок должно быть не меньше 25% натурального сока. А в нектаре из ананасов, айвы, яблок (кроме сладких), груш и цитрусовых (кроме лимона и лайма) – не меньше 50% сока.

Но не стоит думать, что нектар обязательно хуже натурального сока. Ведь то, что выдавлено, скажем, из вишни или смородины, пить почти невозможно — кислятина жуткая.

А бананы? Это же совершенно не сочные фрукты! Вот почему нектары в обязательном порядке приходится разбавлять водой.

Кроме того, есть фрукты, которые при механическом измельчении дают «неудобоваримый» для организма человека уровень кислотности - либо высокий, либо низкий. Поэтому из таких фруктов изготавливают нектары, добавляя сахар или регулятор кислотности, чаще всего в виде лимонной кислоты.

Кстати, для справки: во времена СССР действовал ГОСТ на соки фруктовые с мякотью и сахаром, где было указано что сок - это мякоть плодов и ягод с добавлением сахара или сахарного сиропа, лимонной кислоты, воды.

Но позже, уже в 2003 году были внесены изменения в ГОСТ, в новой редакции которого указано, что если добавляется вода и сахар, то тот же сок уже называется нектаром.

На третьем месте мы расположили фруктовые напитки с менее чем 25 процентов содержания натурального сырья. К перечню ингредиентов добавляются красители, ароматизаторы, лимонная кислота и консерванты.

При изготовлении напитков, содержащих овощные соки, могут добавляться соль, специи, уксус, травы.

Витаминов во «фруктовых напитках» гораздо меньше, но для утоления жажды они подходят. Хотя, за пользу мы не дали бы им и «бронзу».

Какие соки самые полезные?

Самыми здоровыми считаются непастеризованные соки, с коротким сроком хранения и употребления, но гораздо большей долей витаминов и минералов, чем у соков, подвергающихся пастеризации – процессу нагревания сока при температуре 70—72° в течение 15 секунд.

Таджикский бренд по производству соков и нектаров «Нури Зулол» как раз и производит непастеризованные соки, которые, конечно, не будут храниться у вас в холодильнике полгода, но и пользы от них больше.

Линия JBT, на которой производят «Нури Зулол», обеспечивает сокам щадящий режим (СoldBreak) переработки фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранить все полезные и вкусовые свойства плодов без добавления химических ингредиентов. В этом вопросе можно со спокойной душой выбирать этого отечественного производителя, который не экономит на качестве.

К тому же, «Нури Зулол» в производстве использует только отечественное сырье, превосходство которого всем нам хорошо известно, причем в компании установлены строгие стандарты для приема продукции.

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Абрикосы, яблоки, слива, айва, томаты и прочие плоды высшего качества закупаются по всей республике - от Ховалинга на юге и до Исфары на севере, и попадают на завод.

Здесь вся продукция еще раз проходит дополнительную сортировку в соответствии с требованиями стандартов ХАССП. Конечно, достаточного объёма таких фруктов, как вишня или гранат в Таджикистане нет, поэтому компания «Оби Зулол» для производства вишневого и гранатового нектаров закупает вишневое пюре в Беларуси и гранатовый сок от немецкой компании «DÖHLER».

Именно благодаря собственному сырью натуральные соки «Нури Зулол» без использования консервантов отличаются не только высоким качеством, но и доступными ценами. Качество соков «Нури Зулол» признали еще в 2013 году на всероссийской Нижегородской ярмарке, где таджикские соки завоевали 12 наград: 4 золотые медали, 7 серебряных, а абрикосовый нектар «Нури Зулол» получил Золотую медаль и Гран-при.

Как хранить соки?

Если сок натуральный, в холодильнике он храниться не долго. Например, на упаковках «Нури Зулол» указано, что сок может храниться в открытом виде не более трех суток, и эта надпись является гарантией того, что перед вами натуральный продукт.

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Кстати, все гости, которые посещают завод компании «Оби Зулол» в Истаравшане по службе или просто ознакомиться с производственным процессом в ходе экскурсий, делают для себя одно важно открытие - они убеждаются в том, что соки «Нури зулол» делают из обычных, таджикских фруктов и овощей.