Узбекские СМИ сообщают об ужесточении правил перемещения товаров из Узбекистана в Таджикистан и обратно. По новым правилам, жители Таджикистана могут вывезти из Узбекистана товар весом не более 40 кг.

«На пути перемещения товаров между Таджикистаном и Узбекистаном введены жесткие ограничения, в частности одному человеку разрешено перевозить 2 кг мясной продукции, 5 кг хлебобулочных изделий и 7 кг риса, общий вес груза не должен превышать 40 кг», - сообщает Podrobno.uz.

Отмечается, что в первые дни после открытия границы между двумя соседними странами таких препятствий на экспорт и импорт товаров не было.

«Однако, в настоящее время от людей, пересекающих границу туда или обратно, на таможенных пунктах требуют строго соблюдать установленный объем ввозимых или вывозимых товаров», - отмечает издание.

Жители Таджикистана говорят, что во время перехода границы их строго предупредили, чтобы по возвращении не везли домой ни одного куриного яйца, в противном случае, весь груз будет отправлен обратно.

«Нам сказали, что вес груза не должен превышать 40 кг, при этом не больше 10 кг каждого вида продукции», - сообщил изданию Ахбор один из таджикских бизнесменов, перешедший 4 июля границу из Турсунзаде в Сурхандарьинскую область Узбекистана через пункт пропуска Пахтаабад. 

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Бизнесмен подчеркнул, что на всех пунктах пограничного пропуска между двумя соседними странами требуют соблюдения этих установленных норм.

Между тем, мы попытались получить официальный комментарий у таджикской таможни, где нам пообщали предоставить его в ближайшее время. 

В свою очередь, многие в Таджикистане после открытия границы с Узбекистаном ожидали, что сравнительно недорогие и более качественные узбекские товары за короткий срок заменят на местных рынках китайский ширпотреб.

Присутствие узбекской продукции на таджикском рынке в первое время после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который посетил республику в начале марта этого года, действительно существенно расширилось. 

Но вскоре после этого поставки некоторых товаров из соседней республики стали сталкиваться с искусственными преградами. Официальные органы Таджикистана отрицают введение каких-либо ограничений, однако эксперты считают, что такие действия могут быть связаны с «защитой таджикских производителей».

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«Существует запрет на поставку некоторой продукции, в частности, куринных яиц, хотя официально в этом,  по понятным причинам, вам никто вам признаваться не будет. Импорт товаров, которые  производятся и в самой республике, приводит к снижению их стоимости на рынке. Соответственно, это приводит к сокращению доходов местных производителей, а в некоторых случаях даже к их банкротству. В этой связи власти всеми доступными способами стараются ограничить завоз такой продукции из соседней республики», - ранее комментировал  «АП ситуацию с запретом яиц экономический обозреватель Аюбджон Мукимов.

Между тем, жители приграничных с Узбекистаном таджикских районов говорят, что введенные ограничения на ввоз/вывоз   некоторой продукции спровоцировали ее контрабанду из соседней страны. 

Они отмечают, что многие узбекские товары, в особенности сельскохозяйственная продукция, поступают к нам контрабандой.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте РТ, объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном за пять месяцев этого года вырос по сравнению с этим же периодом прошлого года почти в два раза, составив около 94 миллионов долларов. Из этой суммы более 54 миллионов долларов приходится на экспорт таджикских товаров, а около 40 миллионов долларов – на импорт узбекских товаров Таджикистаном.

В настоящее время Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и прочее.

Из Узбекистана импортируется текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмасса, обувь, керамические изделия, цветные металлы, сельскохозяйственная продукция, электрическое и механическое оборудование.

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