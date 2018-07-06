30 000 электронных книг стали доступны абонентам компании «МегаФон Таджикистан» после запуска портала «Mega Book». Читать онлайн лицензионный книжный контент от одного из ведущих продавцов России и СНГ «ЛитРес» абоненты оператора могут без оплаты интернет-трафика. Абонентская плата за доступ к порталу – 0,80 сомони в сутки или 0,40 сом за 12 часов.

«Мобильные устройства позволяют читать онлайн в любом удобном месте. Но при этом часто возникает вопрос: где искать книги – нужные для учебы, работы или просто интересные? Мы решили помочь абонентам, предложив богатейшие ресурсы компании «ЛитРес» на выгодных условиях: сколько бы трафика ни израсходовал подписчик портала во время чтения, он останется бесплатным. Не будет в это время расходоваться и трафик из пакета, который предоставляется на действующем тарифном плане абонента», – поясняет Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.

Подписка на портал «Mega Book» предоставляется на 12 часов или на сутки. Время отсчитывается от момента подключения услуги. По истечении выбранного абонентом срока подписка продлевается автоматически. Если пользователь не планирует в определенные дни читать онлайн, услугу необходимо отключить.

Веб-версия портала «Mega Book» доступна для абонентов по ссылке megabook.tj. Подписаться на сервис можно здесь или путем отправки USSD-запроса на короткий номер *374#. После этого абонент получит ответное SMS с информацией о статусе подписки и основными условиями сервиса. Чтобы отключить услугу, нужно отправить USSD-команду *374*0# или SMS с текстом «Стоп 1» на номер 374.