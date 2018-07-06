ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ИЮЛЯ

1996 - В Таджикистане совместным таджикско-голландским предприятием «Таджик Тел» запущена в эксплуатацию сотовая телефонная сеть.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ИЮЛЯ

1941-2008 – Родился писатель Азиз Рахим.

1954 – Родился гидролог, писатель Александр Пиров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.