Узбекистан выделит из бюджета 200 млрд сумов ($26 млн) на создание Фонда поддержки и защиты прав интересов граждан, работающих за рубежом. Такое постановление о совершенствовании системы внешней трудовой миграции республики подписал 5 июля Шавкат Мирзиёев, сообщает ИА Фергана.

Фонд войдет в структуру министерства занятости и трудовых отношений, и будет освобожден от всех налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также получит возможность привлекать средства от благотворительных пожертвований.

Задача фонда - правовая и материальная поддержка граждан, оставшихся без денег и документов в чужих странах, а также подвергшихся насилию, принудительному труду и дискриминации или нарушению трудовых и иных прав.

Фонд будет обеспечивать оказание медицинской помощи, если мигрант не сможет оплачивать лечение или получения травмы, причем в этих случаях граждане будут возмещать потраченные на них средства.

Также фонд обязан оплачивать перевозку тел умерших вдали от родины мигрантов и граждан, получивших увечья во время работы за рубежом.

Он будет финансировать возвращение в Узбекистан депортированных граждан или граждан, которым иностранные работодатели не обеспечили оговоренные условия трудоустройства. В задачи фонда также входит создание в регионах центров предвыездной адаптации к трудовой миграции, предполагающих обучение мигрантов иностранному языку и подтверждение их профессиональной компетенции.

Работающие за рубежом узбекистанцы по итогам первого квартала 2018 года перевели на родину $949,4 млн, причем 77% всех переводов приходится на Россию ($733 млн).

С 1 августа власти республики обещают начать информационную работу по вопросам трудовой миграции, а с сентября — трудоустройство граждан страны за рубежом.

Постановлением также прописан порядок добровольной уплаты мигрантами ежегодных страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при министерстве финансов в сумме 4,5-кратного размера минимальной зарплаты с включением в трудовой стаж периода, за который внесены платежи.

Документ предусматривает обеспечения занятости лиц, вернувшихся из трудовой миграции. Минтруда поручено в месячный срок разработать предложения по внедрению механизма создания на условиях государственно-частного партнерства социально ориентированных предприятий, деятельность которых направлена на создание новых рабочих мест с минимальным уровнем рентабельности.

Кроме того, согласно постановлению, с 1 сентября 2018 года юридические лица смогут трудоустраивать узбекских граждан за рубежом на основании лицензии, выдаваемой министерством труда.

Внимание к соотечественникам за рубежом объявлено приоритетом политики в государственной концепции взаимодействия с ними, разработанной и опубликованной в июне МИД Узбекистана.

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