Сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии в в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Бельгии. 6 июня Уругвай проиграл Франции со счетом 0:2. Южноамериканских команд на этом ЧМ не осталось. Титул останется в Европе.

Автогол и дурацкие промахи

Бразилия - Бельгия 1:2

Голы: Ренато Аугусто 76 - Фернандиньо 13 (автогол), Де Брюйне 31.

6 июля на чемпионате мира по футболу завершился второй четвертьфинальный матч Бразилия – Бельгия. Бельгийцы шокировали "пентакампеонов" в первом тайме, забив два безответных мяча: на 13-й минуте Фернандиньо срезал мяч в свои ворота после подачи с углового, на 31-й Кевин де Брюйне удвоил преимущество сборной Бельгии, издали пробив точно в угол. В середине второго тайма бразильцы получили надежду на спасение, когда Ренато Аугусто сократил отставание в счете.

Бразильцы оказывали давление на ворота соперника до последней секунды встречи, но отыграть второй мяч так и не смогли.

Сборная Бельгии сыграет в полуфинале чемпионата мира со сборной Франции.

Бельгия с 1986-го года наконец-то выходит в полуфинал... Фото: Sergio Perez / Reuters

Де Брёйне — лучший игрок матча, а за выход в финал бельгийцы поспорят с французами:

"Если Франция окажется сильнее, то мы примем это, но все равно постараемся сделать все для победы. Когда команда выходит в полуфинал, игроки делают все для победы. Такой шанс выпадает раз в жизни. Поэтому мы также сделаем все для того, чтобы победить".

Главный тренер сборной Бразилии Тите:

«Насколько болельщики смогут смириться с таким результатом и поддерживать меня дальше? Болельщики видят, что происходит. Многим кажется, что фанаты не понимают, но они всё видят. Знаете, мне очень тяжело с вами говорить и вообще здесь сейчас находиться. Может быть, сейчас самый сложный момент за 30 лет моей карьеры. А болельщики знают, что стоит за результатами. Может быть, поэтому они нас так тепло встречали».

Вратарь Уругвая отправил сборную домой

Франция - Уругвай 2:0

Голы: Варан 41, Гризманн 61

Французы вышли вперёд в счёте на 40-й минуте после точного удара защитника Рафаэля Варана, который отличился после голевой передачи от нападающего Антуана Гризмана.

После перерыва на 62-ой минуте французский нападающий Антуан Гризманн пробил по воротам, вратарь Уругвая Фернандо Муслера отбил мяч руками и попал в свои ворота.

фото: AP Нападающий сборной Франции Антуан Гризман признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу с национальной командой Уругвая.

Через три минуты уругвайцы могли сократить отставание в счете, но мяч от ноги Кристиана Родригеса пролетел рядом со штангой.

После этого Килиан Мбаппе (Франция) упал на газон, Диего Годин подбежал и дернул за руку француза. Началась массовая потасовка, за которую Мбаппе и Кристиан Родригес (Уругвай) получили по желтой карточки.

Сборная Уругвая старалась отыграться, но футболистам практически не удавалось оказаться вблизи французских ворот. В редких моментах, когда это происходило, уругвайцы били не точно.

Эмоциональный заряд уругвайцам давал тренер Оскар Табарес. Находясь у руля 12 лет, Табарес привел команду к четвертому месту на ЧМ-2010 и победе в Кубке Америки в 2011-м. Специалист уже несколько лет борется с тяжелой болезнью, однако не теряет присутствия духа. Табарес собирался покинуть команду из-за плохого самочувствия, однако футболисты заявили, что без тренера на чемпионат мира не поедут. И он остался.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес:

"Мы играли не так здорово, как Франция. Вот и все. Мы очень много сделали, особенно – на последних минутах. Напрягли все свои физические возможности, но пропустили еще один гол. Это оказало огромное влияние. Говорил во время перерыва, что нужно сделать. Замены не помогли. Мы приложили нечеловеческие усилия, отдали все, что было. Но Франция контролировала весь матч".

Франузы празднуют победу ТАСС

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus