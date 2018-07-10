Школьники Таджикистана вернулись из Болгарии с Международной математической Олимпиады для юниоров, которая проходила в городе Вургас 1-6 июля, с 16 медалями: в копилке нашей сборной 2 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. В олимпиаде приняли участие 612 школьников и 156 команд из 30 стран мира.

В состав сборной команды Таджикистана, после тщательного отбора, вошли лучшие учащиеся Лицея для одаренных детей города Душанбе, Таджикско-Русского лицея-интерната «Хотам и ПВ», Президентского лицея, Международной Президентской школы, гимназии №1 города Душанбе, лицея №1 города Душанбе, слушатели Душанбинского Центра для подготовки одаренных детей.

Учащиеся лицея «Хотам и ПВ» получили 2 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали, одну серебряную и 4 бронзы получили учащиеся Лицея для одаренных детей, одну бронзовую медаль получил слушатель Душанбинского Центра для одаренных детей.

Золотые медали получили : Дориюш Хайриддинов - ученик 6-го класса и Ворис Рахмонов-ученик 7-го класса Лицея «Хотам и ПВ»;

Обладателями серебра стали: Вазир Пиров - ученик 8-го класса, Джамшед Рустамов - ученик 8-го класса, Бахтовари Хотами и Наимджон Хонджонов - ученики 10-го класса - все они учащиеся Лицея «Хотам и ПВ», а из Лицея для одаренных детей серебряную медаль получил Ураков Джахонгир.

Бронзовые медали из Лицея «Хотам и ПВ» получили: Худжамов Асад-ученик 6-го класса, Усмонов Тимур-ученик 7-го класса и Исоматов Шорух-ученик 10-го класса, а из Лицея для одаренных детей получили: Собиров Рахмон, Джамшед Эргашзода.

Учащиеся Лицея «Хотам и ПВ» Хонджонов Наимджон и Бахтовари Хотами, которые получили серебряные медали, являются стипендиатами Председателя города Душанбе.

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