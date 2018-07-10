Ротор первого из шести будущих гидрогенераторов Рогунской ГЭС смонтирован на штатное место. Запуск этого агрегата должен состояться в ноябре этого года.

«Специалистами Днепр-СГЭМ при участии шеф-инженеров ГП завод «Электротяжмаш» и руководства станции, был перенесен и смонтирован на штатное место ротор гидрогенератора №6, первого из 6-ти будущих агрегатов Рогунской ГЭС», - говорится в сообщении Днепр-СГЭМ.

Ротор весом 850 тонн смонтирован 5 июля этого года. Отмечается, что он собирался в тяжелейших условиях совмещения монтажных и строительных, буровзрывных работ подземного машинного зала.

В сообщении подчеркивается, что агрегат №6 должен быть пущен 16 ноября 2018 году, а агрегат №5 - в 2019 году.

Строительством гидроузла с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo.

Фото пресс-службы Рогунской ГЭС

В конце января этого года глава данной компании Пиетро Салини по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил журналистам, что запуск первой турбины Рогунской ГЭС состоится 16 ноября 2018 года. Ожидается, что второй агрегат станции заработает весной будущего года.

Компания начала работы по строительству каменно-набросной плотины, высота которой составит 335 метров. На возведение этого сооружения будет направлено $1,95 млрд.

В целом, на достройку Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около 4 миллиарда долларов. На станции планируется установить шесть агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Плотина станции, высотой 335 метров, станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире. Данный гидроузел будет ежегодно вырабатывать 17 миллиардов киловатт часов электроэнергии, что в полтора раза больше годовой выработки Нурекской ГЭС.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus