Более 40 тыс. человек со всего исмаилитского сообщества соберутся в Лиссабоне (Португалия) в течение текущей недели для того, чтобы отпраздновать кульминацию торжеств, которые проходили во всем мире в течение года (с 11 июля 2017г.) в честь Алмазного Юбилея Его Высочества Ага Хана - 60 лет его лидерства как 49-го наследного Имама (духовный лидер) сообщества мусульман шиитов исмаилитов всего мира.

Праздничные мероприятия будут состоять из юбилейных концертов с участием всемирно известных исполнителей, а также артистов из проекта Музыкальные инициативы Ага Хана, выставок, международного шоу, демонстрирующего таланты исмаилитов со всего мира, международной картинной галереи, кинофестиваля и других торжеств.

Наравне с такими известными певцами, как Рахат Фатех Али Хан, Салим Сулейман, Хеб Халид и Вишал-Шехар в юбилейных концертах примет участие также таджикский певец Нобовар Чаноров – лидер группы «Шамс».

Во время своего пребывания в Португалии, Ага Хан встретится с различными главами правительства, чтобы обсудить продолжающееся партнерство, осуществляемое в рамках Организации Ага Хана по Развитию (AKDN), а также в области дальнейшего сотрудничества.

Кроме этого, Его Высочество Ага Хан завтра, 10 июля, обратится к парламенту Португалии, сообщили в представительстве AKDN в Таджикистане.

В течение этого года Ага Хан посетил много стран по всему миру, включая Уганду, Кению, Танзанию, Индию, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция и Соединенное Королевство по приглашению правительств этих стана.

Во время этих визитов он встретился с различными руководителями правительств, институтами гражданского общества, организациями по развитию, с другими партнерскими агентствами АКДН, а также с сотрудниками проектов, волонтерами и бенефициариями. Эти встречи и посещения позволили Его Высочеству усилить и расширить многие инициативы АКДН, направленные на улучшение качества жизни на территориях, где была большая потребность в этом.

Его Высочество Принц Карим Ага Хан IV Фото AKDN

Примеры инициатив Алмазного Юбилея включают Парк Сандер Нёрсери в Индии, Глобальную Премию Плюрализма от Глобального Центра Плюрализма, которая вручается людям, предлагающим инновационные и высоко действенные пути по строительству обществ, где уважают и ценят разнообразие; Центр Инноваций в Медицинском образовании (ЦИМО) в Карачи (Пакистан). И последний проект - это Центр Ага Хана в Лондонском квартале знаний, который был открыт и в сотрудничестве с другими учреждениям, продолжит быть центром знаний, и будет содействовать строительству мостов понимания о мусульманских культурах и обществах.

Его Высочества Принц Карим Ага Хан стал Имамом мусульман шиитов имамитов исмаилитов 11 июля 1957 году в возрасте 20 лет, унаследовав престол от своего деда, Сэра Султана Мухаммед Шаха Ага Хана. Он является сорок девятым наследным Имамом мусульман шиитов исмаилитов.

С момента восшествия на престол Имамата, Принц Карим Ага Хан, как и его дед, сосредоточил внимание на усилиях, связанных с благосостоянием не только сообщества исмаилитов, но и мусульманского общества в целом, а также общин, среди которых они живут. Деятельность Ага Хана подчеркивается значимостью ислама как на духовную веру, которая дорожит ролью интеллекта, учит состраданию и терпимости и поддерживает достоинство человечества. Исмаилитская вера в преобразующую силу человеческого интеллекта подчеркивает значительную приверженность Имамата в образование, независимо от того, где проживает община, образование не только религиозное, но светское, на всех уровнях – от раннего детства до высшего образования.

Организация Ага Хана по Развитию – это современная инициатива Исмаилитского Имамата в понимании социального сознания ислама посредством институциональных действий. В настоящее время Организация объединяет десять агентств, а также ряд других программ и проектов, созданных в течении последних шестидесяти лет Ага Ханом, в некоторых случаях, на основе учреждений, созданных еще его дедом.

В соответствии с исторической традицией и прошлой практикой, Алмазный Юбилей станет поводом для сообщества исмаилитов предлагать свое добровольное служение и материальные дары Его Высочеству как выражение своей любви и признательности. Эти дары будут использованы Его Высочеством для обеспечения значительных проектов развития и инициатив Имамата. Исторически сложилось так, что такие проекты включали создание, в частности, школ и высших учебных заведений, больниц, программ сокращения бедности и учреждений экономического развития, которые служат плану развития страны.

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