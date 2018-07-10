Дарить участникам Великой Отечественной войны заботу, внимание и общение очень просто, но так важно. И не только к очередной годовщине Дня Победы, а просто так. К счастью, у нас еще есть возможность сказать спасибо за Победу и помочь: региональное представительство компании Samsung Electronics не упускает возможности, чтобы передать ветеранам чувство благодарности молодого поколения и, что не менее важно, оказать им необходимую помощь.
В очередной раз Samsung Electronics и общественная организация «Фонди Кухистон» навестили 157 ветеранов Душанбе и районов республиканского подчинения, пообщались с ними и передали помощь.
Эту совместную акцию Samsung Electronics и «Фонди Кухистон» проводят уже третий год подряд.
«Спасибо, что не забываете»
Ветерану Николаю Голикову 98 лет, он выглядит немного уставшим, но «при параде» – надел все ордена. По словам зампредседателя Совета ветеранов района Сино города Душанбе Джамили Навидовой, все ветераны района готовились к встрече с представителями компании Samsung Electronics с большой тщательностью.
- Все приоделись, надели форму и ордена. Для них это как праздник, не потому что продукты приносят, а потому что вспоминают о них, просто приходят поговорить, - сказала Навидова.
Голиков, между тем, выразил благодарность компании Samsung Electronics, а также государству, за оказанную помощь и поддержку.
- В свое время мы отдали государству всё. Сначала на фронте - отвоевали право жить под мирным небом. Потом до глубокой старости я работал. Теперь государство и компании помогают нам. Спасибо, что не забываете, - сказал Голиков.
«Единственный сталинградец в Душанбе»
Халил Расулов остался единственным в Душанбе участником Сталинградской битвы. Скромный и невероятно добрый, с искоркой в глазах, он спросил, когда ему передали помощь от компании Samsung: «А в честь чего это?»
- В честь вас, Халил Муминович, в честь того, что вы рядом с нами, - ответила ему Навидова.
Тогда он сел и прочитал «дуа» за тех, кто не забывает о ветеранах.
- Нас ведь осталось так мало. Спасибо, что помните. Государству, президенту и компании Samsung выражаю благодарность, - сказал Расулов. - Благодаря такой поддержке у нас практически все есть; не хватает только общения, так что приходите чаще, просто пообщаться.
Другой ветеран – Хусейн Ишанов, он лично встретил гостей у ворот и проводил к накрытому дастархану. А потом от имени всех ветеранов выразил благодарность всем тем, кто помнит и помогает им все это время.
- Я благодарю президента страны Эмомали Рахмона, мэра Душанбе Рустама Эмомали, компанию Samsung и другие компании, которые не только помогают, но и всегда найдут время прийти и пообщаться с нами. За что им искреннее, сердечное спасибо. Пусть все ваши мечты сбудутся, - сказал он.
«Чтобы каждый ветеран нам сказал: “Я горжусь, я не зря воевал”»
«Samsung Electronics, руководствуясь принципами корпоративной социальной ответственности, уделяет особое внимание решению насущных проблем в обществе и оказанию помощи людям. Мы также открыты для активного партнерства и вовлечения в новые социально важные программы в Таджикистане», – говорят в компании.
Партнером Samsung Electronics по многим социальным проектам является ОО «Фонди Кухистон».
К примеру, компании Samsung и «Фонди Кухистон» сдали в эксплуатацию в поселке Мадад района Рудаки ясли-детсад и амбулаторию, восстановили школу в селе Руми после наводнения 2016 года, обеспечили оргтехникой, а также восстановили водоснабжение медпункта в Вахдате и сделали многое другое.
Проект по оказанию помощи ветеранам войны, по словам представителей компании Samsung Electronics, является одним из самых значимых.
«Мы – последние поколения, которые видят живых ветеранов Великой Отечественной войны! И мы должны их ценить, проявлять заботу о них, чтобы каждый ветеран нам сказал: "Я горжусь, я не зря воевал"».
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