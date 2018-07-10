Компания Tcell, как Генеральный партнер «Сугд-2018», приняла участие во всех событиях на данной площадке, а также продемонстрировала на выставке возможности компании для надежной связи и предложения для партнеров.

В городе Худжанд 6-7 июля прошла пятая Международная торговая ярмарка «Сугд-2018». «Сугд-2018» - это масштабное событие в предпринимательской жизни Таджикистана, и уникальная площадка для демонстрации достижений для каждого предприятия, огромные возможности в расширении сети партнеров, а также заключения деловых сделок.

Генеральный директор компании Tcell Озодхон Давлатшоев принял участие в церемонии открытия ярмарки.

«Таджикистан является удивительной и благодатной землей. Благодаря усилиям правительства Таджикистана, и непосредственно президента страны Эмомали Рахмона, с каждым годом улучшается и совершенствуется инфраструктура страны, такая как энергетика, коммуникация, дороги и логистика, телекоммуникация и законодательная база для привлечения инвестиций. Большие усилия приложены для налаживания добрососедских отношений с соседними странами, которые уже дают сильный толчок для региональной торговли. Одним из доказательств этих усилий является сегодняшнее событие – выставка ЭКСПО Сугд-2018. Для меня большая честь представлять одного из приверженных инвесторов в Таджикистане – Фонд Ага Хана по Экономическому Развитию – AKFED», - сказал он.

Генеральный директор Tcell Озодхон Давлатшоев Фото Tcell

Глава Тселл также отметил, что деятельность AKFED напрямую касается создания экономически устойчивых предприятий и поощрения предпринимательства.

«В Таджикистане AKFED инвестирует и работает в сферах телекоммуникаций, энергетики, туризма и банковском секторе, а также, планирует инвестиции в агропромышленный сектор Таджикистана. Мы в AKFED верим, что Таджикистан – страна возможностей, и выставка «Сугд 2018» в полной мере это доказывает», - отметил Озодхон Давлатшоев.

В этом году, в ярмарке приняли участие представители деловых кругов России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, и впервые – представители ОАЭ, Германии и Южной Кореи. В рамках ярмарки состоялось несколько деловых форумов и конференций.

Международная торговая ярмарка «Сугд-2018» ежегодно помогает усилить долгосрочные торговые и партнерские связи между представителями бизнес-сообществ регионов Таджикистана с торговыми компаниями, потенциальными потребителями, инвесторами и деловыми кругами зарубежных стран.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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