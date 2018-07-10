Спасатели вывели на поверхность восемь из двенадцати запертых в пещере на севере Таиланда подростков.

В понедельник утром спасатели возобновили приостановленную накануне операцию по эвакуации детей из затопленной пещеры. В воскресенье на поверхность удалось вывести четверых детей.

Вепрями подростков именуют по названию их футбольной команды "Лесные вепри".

Детей выводят в легководолазном снаряжении. Около одного километра из пяти, отделяющих их от выхода из пещеры, они плывут под водой в сопровождении опытных дайверов.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг на севере страны после почти десяти суток поисков.

Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.

Эвакуация сопряжена со значительными сложностями, так как выросшие в горном регионе школьники не умеют плавать. Сейчас находящиеся в пещере пять боевых пловцов и два военврача обучают их дыханию в аквалангах. Детям придется преодолевать частично или полностью затопленные участки длиной до 200 метров каждый.

Процесс выхода на поверхность занимает несколько часов. На всем пути в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.

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