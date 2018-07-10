Мы решили на этой неделе показать вам чуть больше историй из Узбекистана, чем обычно - у нас замечательный сюжет из Бухары и удивительная история из анклава Сох.

И так, завтра, во вторник, вы увидите видео-историю из маленького района в Ферганской области Узбекистана под названием Сох. Как вы думаете, почему нам эта местность стала интересна? Все просто: здесь проживают исключительно таджики – 72000 человек и все до единого - таджики. Говорят они, естественно, на таджикском, учатся тоже. Нам стало интересно, кто они, как живут и почему, находясь в Узбекистане, они не потеряли свой родной таджикский.

Сразу после, в среду, вас ожидает история 14-летней Карины Мирзоевой из таджикской женской футбольной команды «Зебуниссо». Она вам расскажет, почему футбол – это не только мужской вид спорта, и как девчонки могут дать фору всем мальчикам!

Закончим мы неделю интересной историей из Бухары, где возродили более 60 видов древнего ремесла. Сделала это Матлюба Базарова – директор Центра бухарского развития ремесленничества. Благодаря возрождению таких ремесел, как ковроткачество, ткачество и шелковой вышивки, она создала 2000 рабочих мест. О секрете успеха этого центра узнаете уже в четверг.

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