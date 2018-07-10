АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

– В худжандском городском суде состоится очередное слушание по делу Хайрулло Мирсаидова.

- В Турсунзаде (5-й микрорайон ) состоится церемония открытия Детского инфекционного отделения Центральной больницы. Начало в 10.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ИЮЛЯ

1925 - Учреждено Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Ныне – ИТАР-ТАСС.

2009 - В поселке Хаит Раштского района в эпицентре землетрясения 1949 года открыт мемориальный комплекс «Мать Хаита».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ИЮЛЯ

1913-1982 – Родился государственный деятель Джаббор Расулов.

1914-1995 – Родился академик Мухаммадкул Нарзикулов.

1926-2000 – Родился Народный гафиз Таджикистана Иброгим Кобулиев.

1959 – Родился литературовед Аъзами Яздони.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.